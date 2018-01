Loft over bonusser skal forhindre ludomani

Der skal være en grænse for spilleselskabers lokkemidler, mener S og Center for Ludomani. Spiludbyderne selv frygter, at deres interne konkurrence svækkes.

Spil på nettet kan være hyggeligt tidsfordriv, men det kan også være indgangen til en alvorlig og kostelig afhængighed.

Derfor foreslår Socialdemokratiet en begrænsning på de bonusser, som spilleselskaber bruger til at lokke nye kunder ind i folden.

Skatteordfører Jesper Petersen fortæller, at han forestiller sig et bonusloft på 1000 kroner, samtidig med at man lægger begrænsninger på, hvor mange gange bonusbeløbet kan spilles igennem, før man kan trække pengene ud igen.