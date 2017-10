Loft over elevtal skal hjælpe gymnasier i små byer

Gymnasierektorer og Danske Regioner tager godt imod regeringens forslag om loft på elevtal på gymnasier.

Vandringen fra land til by kan få konsekvenser for unges frihed til at vælge, hvor de vil gå i gymnasiet.

Regeringen sender nemlig et lovforslag i høring, som skal give større muligheder for at sætte et loft over elevtallet på gymnasier i flere år ad gangen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det sker, fordi stadig flere unge ønsker at gå på gymnasierne i de store byer. Storbygymnasierne vokser derfor, mens gymnasier i mange mindre byer får færre elever.

Dertil kommer, at ungdomsårgangene bliver mindre de kommende år.

- Jeg er optaget af, at vi har en bred uddannelsesdækning i hele landet. Derfor skal vi reagere, når reglerne ikke fungerer, og vi hører, at gymnasierne uden for byerne trues på deres eksistens på grund af faldende ungdomsårgange, og fordi eleverne søger mod de større byer, begrunder undervisningsminister Merete Riisager (LA) regeringens forslag til Jyllands-Posten.

Gymnasier er selvejende institutioner, som i dag selv bestemmer, hvor mange elever de vil optage hvert år.

I eksempelvis Aalborg er byens gymnasier på den baggrund vokset markant i de seneste år.

Danske Gymnasier, der er rektorernes forening, tager godt imod lovforslaget. Forslaget kan ifølge formanden, Anne-Birgitte Rasmussen, være med til at forhindre, at nogle små gymnasier forsvinder, og at unge dermed får længere til et gymnasium.

Danske Regioner efterlyste for nylig netop et loft over optaget på store gymnasier. Næstformand i Danske Regioner Stephanie Lohse (V) vurderer, at det loft, som regeringen vil indføre, kommer til at gøre en forskel.

- Vi ved, at der kommer færre unge de kommende år, så det er helt nødvendigt at tage disse midler i brug, hvis vi ikke skal se, at udkantsområder bliver affolket, siger næstformanden til Jyllands-Posten.

For nylig viste en analyse fra Danske Regioner, at der i 2030 vil være 25.000 færre unge mellem 16 og 19 år.

Dion Rüsselbæk Hansen, der er lektor i uddannelsesvidenskab ved Syddansk Universitet, vurderer dog, at et kapacitetsloft på store gymnasier ikke er vejen frem.

- Man skulle hellere sikre, at det blev mere attraktivt at gå på et gymnasium i en mindre by, altså ved at tilføre flere midler til de små gymnasier, siger han til Jyllands-Posten.

