Løgn, fortielse og mulig spionage

I en analyse på fire bind, som ifølge Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) baserer sig på "materiale fra én eller flere whistleblowere", er TET kommet frem til en række alvorlige kritikpunkter af Forsvarets Efterretningstjeneste:

* At tilbageholde centrale og afgørende oplysninger for tilsynet ad flere omgange.

* At have givet tilsynet urigtige oplysninger vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger.

* At indhente oplysninger på en måde, så der er risiko for, at der uberettiget bliver hentet oplysninger om danske statsborgere.

* At have undladt at følge op på indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område.

* At have igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning før tilsynets oprettelse i 2014.

* At have indsamlet oplysninger om en ansat i tilsynet.

Kilde: TET

/ritzau/