Lokal HK'er erstatter Lizette Risgaard i Fælledparken

Det bliver Ditte Gottlieb Bredahl, formand for HK Kommunal Hovedstaden, der erstatter Lizette Risgaard som hovedtaler i Fælledparken 1. maj, arbejdernes internationale kampdag.

Det oplyser Mikkel Andersen, formand for FH Hovedstaden, som står for arrangementet.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og hele fagbevægelsen er havnet i et stormvejr, efter at flere mænd er stået frem med anklager om upassende adfærd mod FH-formand Lizette Risgaard.

Hun har beklaget, hvis nogen har følt sig krænket. Risgaard er desuden på orlov, mens en ekstern advokatundersøgelsen afdækker sagerne.

Det var fredag aften, at Lizette Risgaard meldte ud, at hun går på selvvalgt orlov, efter at flere mænd i Berlingske og Ekstra Bladet stod frem og fortalte om upassende adfærd fra FH-formanden i en årrække.

Dermed stod det også fast, at Lizette Risgaard ikke kunne holde tale 1. maj. Efter planen skulle hun have holdt fire taler. Den i Fælledparken var det store på dagen.

Tidligere fredag meddelte Lizette Risgaard ellers, at hun "helt klart" mente, hun kunne fortsætte med at udøve sit virke som formand for FH, mens advokater undersøgte sagerne.

Men siden meldte en række medlemsorganisationer i FH, heriblandt HK, ud, at de trækker støtten til FH-formanden.

Mikkel Andersen meddeler, at han gik i gang med at finde en erstatning for Lizette Risgaard, da hun meddelte, at hun gik på orlov.

FH's næstformand, Morten Skov Christiansen, er fungerende formand, imens Lizette Risgaard er på orlov. Morten Skov Christiansen fastholder sit oprindelige program 1. maj, oplyser FH. Han er især at finde på Fyn.

Lizette Risgaard blev valgt som formand i det daværende LO i 2015. Fagorganisationen fusionerede siden med foreningen FTF og blev til Fagbevægelsens Hovedorganisation fra 1. januar 2019.

FH har fra begyndelsen haft Lizette Risgaard som formand. FH er paraplyorganisation for 65 forskellige faglige organisationer. FH har i alt 1,3 millioner medlemmer.

