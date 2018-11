Lokal kulturarv trues af persondatalov

Lokale arkivers praksis er efter EU-regler om beskyttelse af person- oplysninger blevet ulovlige. Det rammer samfundets hukommelse, lyder det fra Sammenslutning af Lokalarkiver, som fortsætter indsamling af data

I dag er det arkivernes dag, en årlig festdag for de mange lokalhistoriske arkiver i Norden, der de seneste 100 år har indsamlet og bevaret historien om deres lokalsamfund. I år hænger der dog en skygge over markeringen, da arkivernes eksistens og den historie, de bevarer, er under pres.

I en tid, hvor man med et par computerklik kan finde alverdens ting om hinanden på nettet, og hvor der har været sager om datalækager fra firmaer som Facebook, er der kommet skærpet europæisk fokus på beskyttelse af folks personlige oplysninger.

Men EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), der trådte i kraft i maj, skaber problemer for små lokalområders mulighed for at huske deres historie, oplever Jørgen Thomsen, formand for foreningen Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA).

”Forordningen er en potentiel stor fare og en trussel mod arkivernes eksistens. Og så er det åbenlyst tåbeligt. Vores arkiver burde slet ikke være en del af det. Indtil videre fortsætter vi med at samle ind, for det er et nødvendigt arbejde,” siger han og efterlyser en konkret politisk stillingtagen til de lokalhistoriske arkivers situation.

Problemerne skyldes, at der i Danmark findes to forskellige måder at drive arkiv på. Der findes offentlige og lokalhistoriske arkiver.

Den første kategori omfatter Rigsarkivet og kommunalt oprettede og drevne arkiver. De lokalhistoriske arkiver drives til gengæld primært af frivillige og er selvejende, foreningsdrevne eller museumstilknyttede og dermed ikke offentlige arkiver i arkivlovens forstand.