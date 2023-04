Lokale byder kronprinsesse Mary op til dans i Fiji

Lokale fijianere klædt med blomster i håret fik med sang, guitarspil og klap lokket den danske kronprinsesse Mary op til dans.

Det skete torsdag under et besøg på Fiji, hvor kronprinsessen var med til at plante mangrovetræer.

Træerne opfanger CO2 og beskytter samtidig sårbare kystområder fra for eksempel cykloner, som rammer både hyppigere og kraftigere i regionen på grund af klimaforandringer.

- Det er vigtigt at sige, at klimakrisen kun kan løses internationalt. Og det kræver relationer. Denne tur handler om at opbygge relationer, siger kronprinsessen.

Under plantningen var hun sammen med minister for udviklingsarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) iklædt gummistøvler.

Her jokede ministeren med, at kronprinsessens optræden i det praktiske fodtøj nok skulle starte en trend hjemme i Danmark.

De to besøger i disse dage blandt andet Fiji i stillehavsregionen for netop at sætte fokus på, hvordan området rammes af klimaforandringer.

Rejsen er et led i Danmarks kandidatur til FN's Sikkerhedsråd. Her vil Danmark, hvis valget falder ud til dansk side, arbejde for, at klimadagsordenen også fylder i rådets arbejde med sikkerhedspolitik.

- Vi er et land, der gerne vil være en stemme for andre. Og vi er her for at besøge landene, fordi vi gerne vil vise dem den seriøsitet, vi går til værks med. Men også fordi vi gerne vil fremme det danske kandidatur til FN's Sikkerhedsråd, siger kronprinsessen.

På Fiji har kronprinsessen mødt en befolkning, som er klar til at kæmpe for en mere klimavenlig verden, forklarer hun.

- De forstår vigtigheden af at arbejde sammen, og de ved, at det kun kan løses internationalt.

Og så har den danske prinsesse mødt lokale, som ikke var blege for at tage hende under armen til dans.

Om den lange flyvetur om på den anden side af jordkloden siger hun, at "debatten har sin plads", når det handler om klimaforandringer.

- Men hvis vi er nødt til at gøre noget ved det her problem, er vi nødt til at opbygge relationer på tværs af jorden. En relation kræver, at man mødes ansigt til ansigt i første omgang for at opbygge en tillid, siger kronprinsessen.

