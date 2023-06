Lokale byger er ikke nok til at slå tørken ned

Lørdag og natten til søndag bød på lokale og kraftige byger i en tid, der ellers er præget af tørke og hedebølger.

Den mængde vand der faldt, er dog ikke nok til at slå tørken ned. Det fortæller Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det er nedbør, der er kommet i bygeform. Det betyder, at det er kommet meget lokalt, og så er det kommet meget hurtigt, fortæller han.

Jesper Eriksen forklarer videre, at naturen har bedst af, at nedbøren kommer langsomt og over en meget lang periode. På den måde kan jorden lettere optage vandet.

- Hvis den kommer lynhurtigt og jorden er tør, så løber meget af vandet af og går til spilde i forhold til planterne, siger han.

I hele landet som gennemsnit faldt der 1,3 millimeter regn. Nogle steder har der været kraftige byger - det gælder for eksempel nogle steder i Jylland og på Midt- og Vestsjælland.

Andre steder, som for eksempel Bornholm, fik intet.

Ifølge Jesper Eriksen er det "absolut ikke optimalt" for naturen at få store skyl af regn.

- Det er selvfølgelig bedre end ingenting, men vi vil hellere have et regnvejr, der varer i flere timer, uden at det vælter ned, siger han.

Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber, fortæller, at både tørke- og brandfareindekset generelt er højt rundt omkring i landet.

- Selvfølgelig dæmper et skybrud jo den umiddelbare brandfare i et givent område - men også kun i et meget afgrænset område, siger han.

Ligesom Jesper Eriksen forklarer han, at problemet med skybrud er, at vandet hurtigt løber væk igen.

- Og hvis så temperaturen og det varme vejr kommer tilbage, så stiger brandfaren ganske hurtigt igen, lyder det.

Med afbrændingsforbud flere steder i landet er der lige nu usikkerhed om, hvorvidt det bliver muligt at tænde op i sankthansbålet fredag. Og det er endnu for tidligt at sige mere om, fortæller Jesper Eriksen.

- Vi har et kollegialt møde, hvor landets brandvæsener sætter sig sammen mandag formiddag for at give en gensidig opdatering på situationen rundt i landet.

- Og ud fra det, så tror jeg, vi kommer tættere på, hvordan det enkelte brandvæsen og det enkelte område forholder sig til et eventuelt afbrændingsforbud frem mod sankthans, siger han.

Ifølge DMI's prognose for den kommende uge er der i hvert fald to regnskyl på vej. Det første rammer mandag eftermiddag og aften, mens det andet kommer natten til onsdag, skriver DR.

/ritzau/