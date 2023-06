Lokale købmænd har tilbudt øl til studenter i strid med regler

Det var i strid med reglerne, da en række SuperBrugsen-butikker i maj rettede deres alkoholmarkedsføring mod studenter.

Det vurderer Alkoholreklamenævnet, der nu udtaler kritik af butikkerne.

- Erhvervsdrivende må ikke markedsføre alkohol målrettet studenter, da studenter er omfattet af Alkoholreklamenævnets markedsføringsforbud, skriver nævnet i en pressemeddelelse.

- I tilknytning hertil bemærkes det, at Alkoholreklamenævnets retningslinjer ikke opererer med en skarp 18-års grænse i forhold til begrebet "børn og unge".

- Derfor kan unge over 18 år, ud fra konkrete omstændigheder, også være beskyttet af markedsføringsforbuddet i retningslinjerne for markedsføring af alkohol.

Det er lokale butikker i Silkeborg, Esbjerg, Hinnerup, Aarkirkeby, Nyborg og Højby ved Odense, der har modtaget kritik.

I maj tilbød de på Facebook at stille gratis øl til rådighed for studerende, der ville lægge vejen forbi den pågældende butik.

- Uanset hvilke farve hue I har fået, vil vi gerne medvirke til, at jeres studenterkørsel bliver lige lidt sjovere, stod der.

- Derfor vil vi gerne tilbyde jer en kasse øl helt gratis, lød det videre.

Butikkerne har reageret på kritikken ved at slette deres opslag på Facebook.

- Alkoholreklamenævnet ser alvorligt på den omstændighed, at det særlige beskyttelseshensyn, som erhvervsdrivende er forpligtet til at udvise over for børn og unge, var tilsidesat af de lokale SuperBrugsen-butikker, siger forpersonen for nævnet, Marlene Winther Plas.

- Samtidig er det naturligvis positivt, at SuperBrugsen hurtigt har reageret på henvendelsen og valgt at slette opslaget og indskærpe reglerne over for medarbejderne.

Nævnet vil i den kommende tid holde øje med, om SuperBrugsens alkoholmarkedsføring overholder reglerne på området.

/ritzau/