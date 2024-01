Lokale politikere fra Nye Borgerlige er i chok efter partiopløsning

En række lokalpolitikere fra Nye Borgerlige kendte intet til opløsningen af partiet, før partistifter Pernille Vermund skrev om det på sociale medier onsdag.

Blandt dem var Karsten Byrgesen (NB), der både er byråds- og regionsrådsmedlem.

- Min umiddelbare reaktion er, vi må være blevet hacket, siger Byrgesen til Fredericia Dagblad.

Byrgesen sidder i regionsrådet i Region Syddanmark og i Fredericia Byråd. Han tilføjer efter at have sundet sig, at han godt forstår Vermund og partitoppens valg.

- Skal man opløse partiet, er det måske måden at gøre det på. At gøre det ovenfra, siger han.

Byrådsmedlem i Fredericia Kommune Eva With (NB) var også helt uvidende om opløsningen.

Hun siger til Vejle Amts Folkeblad, at hun blev "helt paf", da nyheden kom. Nu skal hun finde ud af, hvad fremtiden bringer. Løsgænger gider hun ikke være i hvert fald.

- Det tør jeg godt sige. Og jeg går heller ikke over til de røde, siger hun til Vejle Amts Folkeblad.

Bo Kleis Christensen (NB) er valgt til byrådet i Sønderborg Kommune. Han var ligeledes i chok over nyheden.

- Jeg vil helst vente med at melde ud, til jeg har hørt noget fra partiets officielle kanaler, og det har jeg ikke. Det er en ti minutter gammel nyhed for mig. Men det er klart, at hvis det bliver sådan, så må jeg på udkig efter et andet parti, siger Bo Kleis Christensen til JydskeVestkysten.

Vermund har allerede opfordret lokalpolitikerne i Nye Borgerlige til at melde sig ind i andre partier. Partistifteren selv vil gerne fortsætte i dansk politik, og det kan muligvis godt være i et andet borgerligt parti. Først fortsætter Vermund dog som løsgænger i Folketinget.

- Når vi har sundet os og får styr på tankerne, kan vi se på det, for det er en stor beslutning. Hvilket parti har jeg ikke taget stilling til nu. Jeg vil hverken vælge partier til eller fra på nuværende tidspunkt, sagde Vermund tidligere onsdag.

Vermund har en fortid hos De Konservative.

/ritzau/