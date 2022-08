Lokale skybrud kan ramme store dele af landet

Weekenden fortsætter med at være særdeles våd - søndag med risiko for lokale skybrud.

De seneste dage har budt på store mængder regn, og det er ikke slut endnu.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har søndag morgen kort før klokken 07.00 udsendt et varsel om risiko for lokale skybrud og torden.

Det gælder frem til klokken 18.00 for nordlige og østlige dele af Jylland og mellem cirka klokken 12.00 og 22.00 for Fyn og Sjælland.

- Jeg håber virkelig på, at der er nogle haver, der trænger til mere vand, for der kommer mere i dag, siger vagthavende meteorolog hos DMI Mette Wagner søndag morgen.

Den frontzone, som fredag og lørdag har givet regn i Jylland, Fyn og på Sjælland, har søndag bevæget sig til Bornholm.

Men i resten af landet kan det fortsat blive særdeles vådt - dog mere i "bygeform", forklarer meteorologen.

- Oppe i atmosfæren kommer et lavtryk med en masse kulde, som kan generere meget kraftige regn- og tordenbyger igen i dag. Luftmassen er ustabil, så der vokser byger op igen, siger Mette Wagner.

- Og vi er startet i Jylland, hvor der allerede er registreret det første skybrud i Aalborg-området, fortsætter hun.

Et skybrud defineres som et regnvejr, der giver mindst 15 millimeter nedbør på højst 30 minutter.

Dem var der ifølge DMI-meteorologen 9 af i Jylland fredag, mens Sjælland fik mindst 22 lørdag.

Roskilde-området var et af de steder, der blev hårdest ramt lørdag med over 70 millimeter nedbør.

Også søndagens regnvejr kan blive ganske kraftigt lokalt.

- Bygerne bevæger sig ikke så hurtigt i dag. Når de ligger stille, betyder det, at det samme areal kan få mere vand, i stedet for at det er et større areal, der får vand, siger Wagner.

Og er man ude i trafikken og ender i et skybrud, er det en god idé at passe på, påpeger meteorologen.

- Den slags skybrud kan godt give gener i lavninger med kældre, vejbaner og viadukter, så man skal huske at køre forsigtigt, siger hun.

/ritzau/