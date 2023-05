Lokalformand bekræfter: Jeppe Kofod er helt færdig i politik

Tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod (S) forlader politik helt.

Det bekræfter kommuneformand for Socialdemokratiet på Bornholm Lars Goldschmidt.

Mandag skrev Kofod på Facebook, at han stopper i Folketinget, hvor han vikarierede for sygemeldte Mette Gjerskov (S).

I en sms til Politiken mandag bekræftede Kofod dog til mediet, at han fortsat agter at stille op til europaparlamentsvalget næste år. Men det er altså ikke tilfældet alligevel.

Kofod var indstillet som kandidat af Socialdemokratiet på Bornholm. Han kunne dermed være blevet en af de tre kandidater for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden.

- Min viden om det er, at han har ringet til mig i aftes og sagt, at han ikke er kandidat, siger Goldschmidt.

- Det er status, og min holdning er, at jeg jo har bakket ham op som kandidat, fordi jeg mener, at han har lavet et godt stykke arbejde i EU-Parlamentet.

- Men så respekterer jeg selvfølgelig, at det ikke er det rigtige at gøre lige nu for ham og hans familie, siger Goldschmidt.

Der har været intern modstand mod Kofod som kandidat til EU-Parlamentet.

I en intern mail fra de københavnske lokalafdelinger af DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom) og den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum, som TV 2 har set, blev der i marts opfordret til ikke at vælge Kofod.

Den tidligere udenrigsminister, som sad i EU-Parlamentet fra 2014 til 2019, blev beskrevet som "fortidens kandidat".

Kofod oplyste mandag på Facebook, at han blandt andet vil bruge mere tid på sin rådgivningsvirksomhed og sin familie, hvilket er to af årsagerne til, at han nedlægger sit mandat som stedfortrædende folketingsmedlem.

Desuden mener Jeppe Kofod, at han har opnået alt det, han har drømt om i politik.

- Det er vemodigt, men også en enorm frihedsfølelse at springe ud i det nye - jeg glæder mig sindssygt til nye udfordringer, skrev han.

Fra 1998 til 2014 var Kofod folketingsmedlem. Han blev udenrigsminister i S-regeringen efter folketingsvalget i 2019.

Dengang var Kofod lige blevet genvalgt til endnu en periode i EU-Parlamentet. Men han blev altså hentet ind i den daværende S-regering. Kofod blev ikke valgt ind ved folketingsvalget i november sidste år.

/ritzau/