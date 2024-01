Lokalformand vil stille op som formand for Nye Borgerlige

Lokalpolitiker Nis Otto Kristensen vil føre Nye Borgerlige videre.

Derfor melder han sig som formand for partiet, efter at partistifter og formand Pernille Vermund onsdag lagde op til at opløse partiet.

- Jeg stiller i hvert fald op, så der ikke er nogen, der er i tvivl om, at Nye Borgerlige kører videre, siger Nis Otto Kristensen til DR Nyheder.

Nis Otto Kristensen er formand i Nye Borgerliges lokalforening i København, men vil fremover være formand for alle i partiet.

Han har tidligere været i medierne med trusler mod partifæller. Både Ekstra Bladet og B.T. har beskrevet lydklip, hvor han langer ud efter medlemmer og truer med eksklusion.

- Jeg slår tænderne ud af munden på det dumme svin, har det lydt i et lydklip om et tidligere partimedlem fra Nis Otto Kristensen, som fik en advarsel af ledelsen.

B.T. har beskrevet lydklippet, hvor han også truer med at trampe vedkommende i ansigtet, så "kæben sidder helt omme i nakken på ham". I den forbindelse blev han politianmeldt.

Nis Otto Kristensen mener, at der stadig er plads til Nye Borgerlige.

- Alle de højreorienterede partier er enige om alting. Det er jeg ikke. Og når jeg går i gang med processen, skal Nye Borgerlige nok skille sig ud fra den grå masse af højreorienterede partier, som alligevel ikke siger noget som helst, siger han til DR.

For at Nye Borgerlige kan blive opløst, skal der afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger. To tredjedele af de stemmeberettigede skal begge gange stemme for at opløse partiet.

Det oplyser organisatorisk formand Frederik Meyer Johannesen til DR Nyheder.

Det er ved en kommende generalforsamling, at Nis Otto Kristensen vil stille op og opfordre til, at partiet ikke nedlægges.

Det vides endnu ikke, om andre har i sinde at stille op.

Nye Borgerlige har lige nu kun to medlemmer af partiets folketingsgruppe. Det tredje medlem - Peter Seier Christensen - er langtidssygemeldt.

Partiet fik seks folketingsmedlemmer ved valget 1. november 2022, men en regulær nedsmeltning kort efter valget endte med at reducere folketingsgruppen til tre.

/ritzau/