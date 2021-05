Lokalpolitikere frygter at udrejsecenter vil sabotere Langeland

En samlet kommunalbestyrelse er imod regeringens planer om at placere et nyt udrejsecenter på Langeland.

Placeringen af et nyt udrejsecenter på Langeland risikerer at sabotere det store arbejde, der er gjort i kommunen for at sikre en positiv udvikling.

Sådan lyder det onsdag aften fra en enig kommunalbestyrelse på Langeland.

Reaktionen kommer, efter at regeringen tidligere onsdag kunne fortælle, at et nyt udrejsecenter skal placeres på Langeland til næste år.

Centret kommer til at huse enlige personer på tålt ophold og udvisningsdømte samt kriminelle udlændinge.

I en skriftlig kommentar fortæller kommunalbestyrelsen på Langeland, at den er "helt uforstående over for beslutningen".

Kommunalbestyrelsen fortæller også, at den "overhovedet ikke er blevet inddraget i en dialog om placeringen af et udrejsecenter for udviste kriminelle på Langeland".

- Regeringen har bare egenrådigt besluttet at placere landets mest forhærdede og kriminelle udlændinge midt i et lille lokalsamfund.

- På den måde saboterer regeringen det store arbejde Langeland Kommune, vores borgere og virksomheder har gjort for at få en positiv udvikling, lyder det i den skriftlige kommentar.

Regeringen forventer, at det nye udrejsecenter skal huse op mod 130 personer.

Ifølge borgmester i Langeland Kommune Tonni Hansen (SF) vil han torsdag orientere udlændinge- og integrationsminister Matthias Tesfaye (S) om den samlede kommunalbestyrelses modstand mod regeringens planer.

Det vil ske i forbindelse med, at ministeren besøger Langeland for blandt andet at mødes med borgmesteren og de lokale borgere.

