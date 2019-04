Lokalsamfund viser medfølelse med danske terror-ofre

Familien bag Bestseller-koncernen mistede tre børn i Sri Lanka-terroren. Aarhus’ borgmester opfordrer til at respektere familiens behov for fred

Dagen igennem har lokale borgere i Aarhus-området vist deres medfølelse og støtte over for ægteparret Anne og Anders Holch Povlsen, der mistede tre af deres fire børn i alderen 5-15 år under terrorangrebene i Sri Lanka. Mange lagde blomster ved godset Constantinsborg i Stavtrup vest for Aarhus, hvor familien - der er ejer af Bestseller-koncernen - bor.

En af dem var Lene Krone fra Åbyhøj, som selv har tre børn.

”Jeg er virkelig berørt over, at sådan en tragedie har ramt en ung familie. Jeg synes, det er så forfærdeligt. At miste sit barn må være det værste, der kan overgå en, så derfor er jeg kommet,” sagde hun til TV2 Østjylland.

To af de dræbte børn var elever på Højvangskolen i Viby, der åbner i morgen efter påskeferien. Her vil der være både psykologer og krisepsykologer til stede for at hjælpe ansatte, forældre og elever med at bearbejde sorgen. Det oplyser Henrik Vinther Olesen, kommunikationschef i Børn og Unge i Aarhus Kommune til nyhedsbureauet Ritzau.

”Vi sørger for, at alle børn og også deres forældre har nogle at tale med, som kan sætte det, der er sket, i det rigtige perspektiv. Det gør man i de klasser, hvor børnene går. Så sørger vi for, at de medarbejdere, der er på skolen, har adgang til vejledning og rådgivning af folk, der har forstand på det. Det er blandt andet fra kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning,” siger han.

Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard (S), udsendte tidligere i dag en pressemeddelse, hvor han udtrykte sin dybeste medfølelse og sympati.

”Der findes ingen ord, der kan beskrive den situation, som familien fra Aarhus lige nu må gennemleve, og jeg vil bede alle om at sende dem og de mange ofre og efterladte de varmeste tanker i denne forfærdelige tid. Hvad gør man, når livet fordrer af en, at man skal bære det ubærlige?,” skriver han og opfordrer samtidig bysbørn, venner og naboer til at balancere mellem at vise støtte og omsorg og at respektere familiens behov for fred.

Ønsket om diskretion bakkes op af den lokale kirke i Ormslev. Her ønsker man på Kristeligt Dagblads spørgsmål ikke at oplyse, om der vil blive arrangeret en højtidelighed for berørte borgere.