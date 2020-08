Løkke: Ellemann er ubestridt den rette formand for Venstre

Trods uenigheder slår Lars Løkke Rasmussen fast, at Jakob Ellemann-Jensen er den rette formand for V.

Jakob Ellemann-Jensen (V) er ubestridt den rette formand for Venstre.

Det slår Lars Løkke Rasmussen (V) fast i et interview på TV2 News søndag aften.

Den tidligere statsminister har ellers i flere interviews i søndagsaviserne kritiseret Ellemann-Jensens parlamentariske kurs.

Men i interviewet på TV2 News efterlader han altså ingen tvivl om, at Jakob Ellemann-Jensen er manden, der kan skaffe magten og statsministerposten tilbage i blå blok.

- Man kan jo også se, det har været min tanke i længere tid, at når den dag kom, skulle det være ham (der blev formand for Venstre, red.).

- Timingen var forkert, synes jeg stadig.

Lars Løkke Rasmussen (V) har ellers i flere medier i forbindelse med udgivelsen af sin nye bog langet ud efter Jakob Ellemann-Jensens parlamentariske kurs.

Analysen fra Løkke lyder, at den nuværende formand burde søge et samarbejde med De Radikale for at erobre statsministerposten og gennem blandt andet reformer gøre Danmark til et bedre land.

Det har skabt furore, og søndagen igennem har man kunnet læse på de sociale medier, hvordan Venstre-profiler løbende har taget afstand fra Lars Løkke Rasmussens udtalelser og bakket op om den nuværende formands politik og strategi. Også de folk, der er kendt som trofaste Løkke-støtter.

Lars Løkke Rasmussen understreger i TV2 News, at han synes, at der "mangler en skarpere opposition til Mette Frederiksen", og at han stadig ser, at den bedste vej for Danmark er en regering hen over midten.

- Min politiske analyse sidste år, der har skabt alt det der tjubang i dag, er sådan set uændret. Nemlig, at jeg tror, der er en reformkraft, en forandringskraft inde omkring midten af dansk politik, der ikke får lov at sætte sig igennem, fordi den bliver blokeret af dem, der hellere vil stå ved hjørneflagene og råbe, siger han.

Løkkes udmelding om den parlamentariske linje affærdiger Ellemann-Jensen selv. På Facebook skrev han søndag, at ”Lars ikke vil slippe fortiden”, og at partiets politik ligger fast.

I bogen, der udkommer mandag med titlen ”Om de fleste - og det meste”, skriver Lars Løkke Rasmussen, at han enten skal lægge politik helt bag sig, eller også skal han finde en måde at ”slå døren ind igen”.

I interviewet med TV2 News adresserer den tidligere statsminister netop dette:

- Det er svært at være med uden at være med, lyder det fra Løkke.

