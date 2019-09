Løkke har længe haft Ellemann i tankerne som ny V-formand

Lars Løkke peger på Jakob Ellemann-Jensen som det bedste bud på Venstres kommende formand.

Det var ikke planen at trække sig som formand for Venstre. Men udsigten, til at Jakob Ellemann-Jensen kunne blive den nye formand, gjorde beslutningen nemmere.

Det fortæller tidligere Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen til DR.

- Jeg har hele tiden haft et godt øje til, at den dag, jeg skulle stoppe, ville Jakob Ellemann-Jensen være en rigtig god formand til at tage over, siger Lars Løkke Rasmussen til DR.

- Det var dog ikke planen, at det skulle være nu, understreger han.

Det skulle i stedet have været om et eller to år, lyder det fra Løkke.

Det er de første ord fra Lars Løkke Rasmussen til pressen, efter at han under stor dramatik trak sig som formand for Venstre for 15 dage siden.

Han siger videre, at der ikke er basis for et nyt parti, som der har været spekuleret i.

Med udmeldingen gør Løkke det dermed også klart, at han ikke har forsøgt at køre tidligere næstformand Kristian Jensen i stilling til formandsposten.

I en årrække har Lars Løkke i stedet fokuseret på at gøre Ellemann-Jensen klar til stillingen.

- Det var derfor, jeg udnævnte ham som politisk ordfører i sin tid og som minister for at give ham de kilometer i benene, der skal til for at blive formand i Venstre, siger han til DR.

I 2015 blev Jakob Ellemann-Jensen udnævnt til Venstres politiske ordfører, mens han i VLAK-regeringen blev miljø- og fødevareminister.

