Løkke: Jeg vil tage nøglerne til Statsministeriet tilbage

Efter spekulation om Venstre-formand Lars Løkke Rasmussens fremtid, gør han det i en video fredag aften klart, at han har en ambition om få statsministerposten igen.

- Jeg og Venstre har en ambition om at tage nøglerne til Statsministeriet igen, siger han i en video på Facebook.

Efter valget måtte Lars Løkke Rasmussen overlade Statsministeriet til Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

To måneder senere er der langtfra lagt låg på den heftige spekulation om hans fremtid og mulige afløsere som statsministerkandidat.

Mandag kan der komme de første indikationer, når de 43 medlemmer af Venstres folketingsgruppe samt det ene af de færøske mandater beslutter de interne ledelsesposter, herunder posterne som gruppeformand og politisk ordfører.

Senere på ugen starter sommergruppemødet, og her kommer der navn på de andre ordførerskaber.

I Løkkes video fortæller han, at det har været fint, at politik har været på pause i sommerferien, men at han nu er klar til at trække i arbejdstøjet igen.

- Man vil se et Venstre, som går i konstruktiv, men kritisk opposition. Hvis vi har en mulighed for at rive den socialdemokratiske mindretalsregering ud af Enhedslistens og SF's fangarme i den økonomiske politik, så vil vi selvfølgelig gøre det.

- Ligesom vi vil kæmpe for at holde Mette Frederiksens op på løfter om, at Danmarks skal føre en stram udlændingepolitik, siger Løkke.

Der har tidligere været gnidninger i Venstre-toppen, ikke mindst under formandsopgøret i sommeren 2014, hvor Lars Løkke blev udfordret af næstformand Kristian Jensen.

Under valgkampen i år udgav Løkke pludselig en samtalebog, hvor han såede tvivl om Kristian Jensens ledelsesevner. Næstformanden har ellers tidligere være udset som naturlig arvtager.

/ritzau/