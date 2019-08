Løkke måtte give tabt i baglandets øjeblik

Venstres formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen har begge forladt deres poster efter to stormfulde møder. Lars Løkke Rasmussen spillede igen højt spil, men måtte se sig slået, da et stort flertal i baglandet stod sammen i kravet om en ny partiledelse

En rød tråd i tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) politiske karriere har været viljen og evnen til at spille højt spil. Lige fra han i 1986 vippede den daværende formand for Venstres Ungdom af pinden i et uventet kampvalg, til han i 2014 ved et dramatisk hovedbestyrelsesmøde i Venstre mod mange odds bevarede sit formandskab trods et bredt funderet kupforsøg fra næstformand Kristian Jensens (V) side.

Efter turbulente forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmøder fredag og lørdag i Vejle, har både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen nu trukket sig fra deres poster. Den afgående formand skriver på det sociale medie Twitter, at han ikke kan være formand for et parti, hvor han afskæres fra på landsmødet at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, han har lagt. Dermed refererer han til, at hovedbestyrelsen ville indkalde til et ekstraordinært landsmøde, hvor første og eneste punkt skulle være valg af formand og næstformand. Lars Løkke Rasmussen ønskede derimod et fremrykket landsmøde, hvor man forinden valg af ledelsen havde diskuteret den politiske linje, som han ville formulere.

Med afvisningen af det ønske var løbet kørt. Kristian Jensen havde tidligere tilbudt at trække sig som næstformand, hvis Lars Løkke Rasmussen gjorde det samme. Hvis han ikke ville trække sig, ville Kristian Jensen stille op som modkandidat til Løkke ved formandsvalget.

Det forklarede en følelsesmæssigt stærkt berørt Kristian Jensen til pressen, da han forlod hovedbestyrelsesmødet. Nu skal Venstre finde en helt ny ledelse, og umiddelbart peger pilen på den politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen som ny formand, mens det er mere usikkert, hvem der skal være næstformand, og om der eventuelt skal være flere næstformænd.

Opgøret med partiets ledelse trækker tråde tilbage i historien, i første omgang til Kristian Jensens mislykkede kupforsøg i 2014. Kilder i baglandet taler om, at den magtkamp i virkeligheden blot blev sat på pause, da Venstre i 2015 igen fik regeringsmagten, og at den bare ventede på at blive genoplivet. Selv har Lars Løkke Rasmussen talt om, at det har slået gnister, og at der har været gløder, nogen har pustet til, men det hører nok til en af de større underdrivelser om konflikten.

Det første skyts til en ny fløjkrig blev plantet, da Lars Løkke Rasmussen midt i valgkampen offentliggjorde samtalebogen ”Befrielsens øjeblik”, hvori han luftede muligheden for en SV-regering efter valget. Målet med den konstruktion skulle være at holde yderfløjene fra magten, både Nye Borgerlige og Stram Kurs til højre og Enhedslisten til venstre.

Et kontroversielt synspunkt, som ikke alene kom bag på de øvrige borgerlige partier og mange menige partisoldater, men også på resten af partiledelsen. Kristian Jensen blev først orienteret om det nye synspunkt få dage forinden.

Det var højt spil af Lars Løkke Rasmussen. Det viste sig i første omgang, at det lagde grunden til en overraskende fremgang for Venstre, både ved Europa-Parlamentsvalget og ved folketingsvalget, men det blev især på bekostning af de andre borgerlige partier, og den borgerlige blok fik samlet set et elendigt valg. Derfor blev det heller ikke lettere for partiformanden at gøre det troværdigt, at han skulle kunne genvinde de meget omtalte nøgler til Statsministeriet næste gang. De historiske erfaringer med et SV-regeringssamarbejde fra 1978-1979 var elendige, og intet talte for, at det ville være realistisk at få en sådan regering igen.

Løkke havde gjort sig sårbar over for de interne kritikere, der absolut ikke brød sig om flirten med Socialdemokratiet, og Kristian Jensen så sit snit til at fortælle baglandet, at han ville noget andet. Det gjorde han i et stort interview med Berlingske den 8. august, hvor han både tog afstand fra SV-ideen og beklagede, at han ikke var blevet involveret i den på et tidligere tidspunkt.

Derudover lagde han også luft til VKLA-regeringens politik på en række områder. Klimakampen havde fyldt for lidt, udlændingepolitikken og kagebageriet for meget, og Dansk Folkeparti skulle have været med i regeringen.

At sidde i regering kræver kompromisser, og for Venstre betød det en række indrømmelser, som dele af baglandet ikke brød sig om. Værst var den sundhedsplan, der skulle have været valgkampens store slagnummer for Venstre, men som endte som et teknokratisk sammensurium uden folkelig gennemslagskraft. Særligt aftalen om at nedlægge de folkevalgte regionsråd gjorde ondt i kommune-Venstre, og Lars Løkke Rasmussen fik en hård modstander i sin partifælle, regionsrådsformand Stephanie Lose fra Region Syddanmark. Det var med til at bane vej for formandens nederlag.

I første omgang blev konflikten mellem Løkke og Jensen eskaleret, da nestoren Claus Hjort Frederiksen på sommergruppemødet den 9. august offentligt bad næstformand Kristian Jensen om at træde tilbage. Berlingske-interviewet dagen forinden var illoyalt over for formanden og partiet, og derfor burde han træde tilbage. Det optrappede for alvor den krig, der nu har ført til ledelsens fald. De færreste var i tvivl om, at Hjort Frederiksen handlede på vegne af Lars Løkke.

Magtkampen mellem Løkke og Jensen var i fuld gang igen, og konklusionen i baglandet lød mange steder, at den først ville ophøre, når begge var væk. Mest opsigtsvækkende var, at samtlige kommuneformænd i Venstres stærkeste region, Region Midtjylland, for et par dage siden åbent opfordrede formand og næstformand til at trække sig. Det var i realiteten baglandets øjeblik, som Lars Løkke Rasmussen måtte give tabt overfor.

Han spillede højt spil, både i valgkampen og i sin kamp for at bevare posten som partiformand. Det blev for højt, og de store spørgsmål er nu, om partiet kan samles igen, og hvem der skal gøre det. En ny ledelse skal vælges på et ekstraordinært landsmøde den 21. september, og hvem der end får opgaven, får mange skår at klinke. Lars Løkke Rasmussen kunne nok have set skriften på væggen væsentligt tidligere og dermed have fået et værdigere farvel til sit parti, men dertil viste hans politiske spillerinstinkt sig for stærkt.