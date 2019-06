Løkke til Mette Frederiksen: Nøglerne er kun til låns

Ved ministeroverdragelsen i Statsministeriet understreger Venstre-formanden, at nøglerne kun er til låns.

Lars Løkke Rasmussen har prøvet det før: At gå af som statsminister og aflevere nøglerne til Statsministeriet.

Torsdag gav Venstres formand Statsministeriets nøgler til Mette Frederiksen.

- Jeg vil gerne ønske dig hjerteligt tillykke med dit nye embede som statsminister, siger Løkke, men tilføjer:

- Jeg har udviklet en evne til, at jeg hvert fjerde år giver nøglerne til Statsministeriet videre til en socialdemokrat. Det understreger, at nøglerne kun er til låns, siger Løkke.

Han var første gang statsminister i perioden 5. april 2009 til 3. oktober 2011. Dengang afleverede han nøglerne til Statsministeriet til daværende S-formand Helle Thorning-Schmidt.

Og dengang sagde han ligeledes, at nøglerne bare var til låns. Løkke blev igen statsminister efter valget i 2015.

Under valgkampen har Løkke understreget, at han ikke har planer om at gå af som formand for Venstre, selv hvis han tabte regeringsmagten.

Det sagde Løkke, mens diskussionen, om hvem der skal være Løkkes afløser i Venstre, igen poppede op. Næstformand Kristian Jensen er nævnt. Navne som Inger Støjberg og Jakob Ellemann-Jensen er også bragt i spil.

- Nu er det ikke valgkamp længere, så nu behøver man ikke pynte på tingene længere. Nu kan man sige det, som det er. Danmark er i topform.

- Vi har høj vækst, beskæftigelsen er høj, og der er totalt styr på udlændingepolitikken. Så det er et Danmark i topform, jeg giver videre til dig, siger Løkke.

Den nye statsminister, Mette Frederiksen (S), gav i afskedsgave Løkke den prikkede bjergtrøje kendt fra Tour de France. Venstre-formanden er cykelfan og cykler selv en del.

Løkke gav Mette Frederiksen et par blå kanvasbukser og nogle arbejdshandsker. Nu skulle hun jo i arbejdstøjet, sagde Løkke.

Rød blok med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen i spidsen fik flertal ved valget 5. juni. Efterfølgende tog det 20 dage, før Mette Frederiksen fik sikret sig et flertal i blokken, så hun nu kan danne en S-regering.

/ritzau/