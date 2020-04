Løkke valgt ind i bestyrelse for færøsk selskab

Lars Løkke Rasmussen har tidlig gjort forretning i Færøerne, og onsdag er han valgt ind i færøsk bestyrelse.

Forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er onsdag aften blevet valgt ind i bestyrelsen for det færøske selskab Betri p/f.

Det oplyser Løkke på Twitter sent onsdag.

Betri p/f er et holdingselskab, som ejer Færøernes største bank, pensionsselskab og forsikringsselskab.

- Er stolt over på den måde at komme endnu tættere på det færøske samfund, som jeg holder så meget af, skriver Lars Løkke Rasmussen på Twitter.

Lars Løkke Rasmussen, der er gift med færøske Sólrun, har tidlig gjort forretning i Færøerne.

I efteråret optrådte han og Sólrun således i en eksklusiv pakkerejse fra selskabet Make Travel, der arrangerer rejser til Færøerne.

For 13.990 kroner kunne interesserede i oktober komme tre dage til Færøerne med Sólrun som guide og med selskab af den tidligere statsminister på førstedagen.

Lars Løkke Rasmussen er medlem af Folketinget for Venstre. I slutningen af august trak han sig som formand for Venstre efter at være blevet stillet stolen for døren af partiets forretningsudvalg.

Han modtager efter sin tid som statsminister statsministervederlag, der supplerer hans folketingsløn til samme niveau som en statsministerløn - 1,6 millioner kroner årligt - i to år.

Lars Løkke Rasmussen har desuden turneret med foredrag sammen med forfatteren Kirsten Jacobsen, der har skrevet samtalebogen "Befrielsens øjeblik" om Løkke, da han var statsminister lige op til folketingsvalget.

Dertil er han fra april blevet ansat som rådgiver hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, hvor han rådgiver store danske og internationale kunder.

/ritzau/