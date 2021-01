Løkke vil ikke stemme for rigsretssag mod Støjberg

Lars Løkke Rasmussen mener, at en rigsretssag mod Inger Støjberg vil sætte barren for sådanne sager for lavt.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke stemme for en rigsretssag mod Venstres Inger Støjberg.

Det skriver han på sin hjemmeside onsdag aften.

- En rigsretssag kommer efter min ringe mening til at sætte den fremtidige barre for at føre den slags sager alt for lavt, skriver han blandt andet.

- Der skal træffes et valg, selvom jeg med sikkerhed får på puklen for det og mange sikkert (bevidst) vil misforstå motiverne. Jeg har truffet mit: Jeg stemmer ikke for en rigsretssag, skriver Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/