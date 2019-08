Løkkes tanker om en SV-regering

* Midt i valgkampen udgav Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen bogen "Befrielsens Øjeblik", hvor han talte for, at en regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre kunne blive en mulighed.

* I bogen sagde han blandt andet: "Der er naturligvis nogle dilemmaer i det her, men samtidig er der for mig ingen tvivl om, at det er et rigtigt forslag. Meget politik laves allerede inde på midten i dag."

* Dagen før valget 5. juni smed Lars Løkke Rasmussen endnu en bombe, da han annoncerede, at Venstre ikke længere gik til valg på at danne en borgerlig-liberal regering, men at det var hans førsteprioritet at danne en regering hen over midten.

/ritzau/