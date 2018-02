Lollandsk bager tilbagekalder bagværk efter musespor

Der er fundet spor af mus på Wienerbageriet i Rødby. Forskellige typer brød og kage tilbagekaldes.

Efter fund af musespor på Wienerbageriet i Rødby tilbagekaldes brød og kager, der er produceret på bageriet i perioden 19. til 23. februar.

Det sker, da der er en risiko for, at musene kan have forurenet bagværket.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Bagværket er både blevet solgt i selve bageriet og i Rema 1000-butikker i Maribo, Nakskov, Rødby og Sakskøbing.

Mus kan sprede forskellige bakterier som salmonella og campylobacter, som blandt andet kan give diarré.

Forbrugerne rådes af Fødevarestyrelsen til at kassere bagværket eller levere det tilbage til butikken, hvor det er købt.

