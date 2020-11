Løn til voksne elever skal sikre flere hænder til ældrepleje

En ny trepartsaftale skal være med til at uddanne flere social- og sundhedsassistenter.

Når der i fremtiden kommer flere ældre, bliver der kun et endnu større behov for flere hænder i plejesektoren.

Derfor skal en ny aftale, der blandt andet sikrer løn til elever over 25 år, være med til at få flere til at søge ind som social- og sundhedsassistent.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.

Med aftalen forpligter kommunerne sig fra 1. juli 2021 til at ansætte elever på over 25 år allerede fra uddannelsens begyndelse.

På den måde får de voksne elever løn under det indledende grundforløb og en klar aftale om, hvor de skal fortsætte i praktik efter grundforløbet.

Det skal være med til at styrke rekrutteringen til uddannelsen og reducere frafaldet, så der samlet set uddannes flere social- og sundhedsassistenter.

- Medarbejderne på social- og sundhedsområdet løfter en meget vigtig opgave i vores velfærdssamfund, og det er derfor godt, at det nu bliver mere attraktivt at søge ind på uddannelsen.

- Vi får brug for flere i plejesektoren, når der kommer flere ældre, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i pressemeddelelsen.

Efter indgåelsen af aftalen vil regeringen sammen med KL, Danske Regioner og fagforbundet FOA arbejde på en flerårig aftale for antallet af lærepladser.

Med aftalen vil man beslutte, hvor mange lærepladser kommuner og regioner skal stille til rådighed for elever på social- og sundhedsuddannelserne.

Aftalen skal være indgået inden udgangen af maj 2021.

/ritzau/