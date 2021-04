Loppefrøskaller fra Indien var skyld i stort salmonellaudbrud

Importerede loppefrøskaller, der bruges som råvare i produktet Husk, er formentlig årsag til salmonellaudbrud.

Et stort udbrud af salmonella med tre døde og 37 syge kan ifølge Fødevarestyrelsen relateres til importerede loppefrøskaller fra Indien.

Firmaet Orkla Care A/S trak i sidste uge alle produkter tilbage af typen Husk. Det er et naturlægemiddel og kosttilskud baseret på loppefrøskaller.

- Vores undersøgelser og de oplysninger, vi har modtaget fra Orkla Care, peger på loppefrøskaller fra Indien, siger beredskabschef Nikolas Kühn Hove, Fødevarestyrelsen.

Af de 37 syge var 23 indlagt på hospitaler til behandling af infektionen.

Tre personer afgik ved døden inden for en periode på 30 dage, efter at de havde fået konstateret salmonellainfektionen.

Alle tre fejlede noget andet, men salmonellainfektionen menes at være medvirkende årsag til dødsfaldet.

Fællesnævneren for de syge var, at de havde indtaget loppefrøskaller, der blandt andet kan bruges mod problemer med fordøjelsen.

Der er tale om en særlig variant af salmonella, der normalt ikke ses herhjemme.

- Den særlige salmonellatype optræder ikke i fødevarer, der er opdrættet eller dyrket i Danmark. Men man ser ofte den her type i Asien, siger Nikolas Kühn Hove.

Spørgsmålet er, hvordan salmonellabakterier kan have fundet vej til partiet med loppefrøskaller med Danmark som endemålet.

- Salmonella ses ofte på dyr, så det kan være et dyr, der har forurenet det her parti, højst sandsynligt ude i Indien.

- Det kan også være en fugl eller noget forurenet vand, man bruger til at vande markerne med.

Det er ifølge beredskabschefen endnu for tidligt at sige, om der er noget at udsætte på Orkla Cares kontrol med de importerede varer.

- Der er en høj standard i Danmark i forhold til fødevaresikkerhed, men vi må konstatere, at sikkerhedsnettet hos Orkla Care ikke har været fintmasket nok til at fange det her parti.

- Det har vi en dialog med virksomheden om, så vi sikrer, at det ikke sker i fremtiden, siger Nikolas Kühn Hove.

Orkla Care har ud fra et forsigtighedsprincip valgt at tilbagekalde alle produkter i Husk-sortimentet.

Men der er ifølge beredskabschefen andre produkter tilgængelige med det samme indhold af loppefrøskaller.

