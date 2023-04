Lose efter møde med V-medlemmer: De køber ind på projektet

Venstre-næstformand Stephanie Lose mærker opbakning fra Venstres medlemmer til det regeringsprojekt, som partiet er en del af.

Det siger hun torsdag aften efter første stop på hende og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsens turné rundt i landet hos partiets medlemmer.

I Sorø var omkring 220 medlemmer af baglandet mødt op for at høre Venstre-toppen forklare, hvorfor partiet danner regering med Socialdemokratiet og Moderaterne.

- Nu har jeg været til rigtig mange generalforsamlinger og nytårskure her i januar og februar. Jeg var spændt på, om det ville være anderledes, fordi der har været så meget opmærksomhed - også fra medierne side.

- I virkeligheden forløb det fuldstændig, som når jeg har stået på generalforsamlinger i Struer eller Lemvig eller nytårskure i Odense.

- At folk sådan set grundlæggende godt kan tænke, at det var en lidt speciel måde, vi kom ind i regeringen på, men køber grundlæggende ind på projektet og interesserer sig for, at vi så leverer på de rigtige dagsordener, siger Stephanie Lose.

I de omkring 40 minutter, hvor medlemmer kunne stille spørgsmål til de to Venstre-ministre, var der også mere fokus på at se frem end tilbage.

Enkelte kritiske røster kom der dog også fra medlemmerne. En mand med årtiers medlemskab i Venstre sagde, at Lose og Lund Poulsen havde delvis skyld i Venstres dårlige meningsmålinger.

Dernæst konstaterede han, at partiet aldrig skulle være gået med til at afskaffe store bededag, og at statsminister Mette Frederiksen (S) slap for let i Minksagen.

- I må op på hesten igen. Det er noget af det initiativ, I har taget i dag, lød det afsluttende fra medlemmet.

Troels Lund Poulsen noterede sig bemærkningen om, at de skal op på hesten igen.

- Han synes, at der er ting, der er forkert, men han synes, det er en god idé, at vi nu tager ansvar. Folk vil faktisk gerne have en politisk drøftelse og er optaget af de problemer, de har, siger han efter mødet.

At Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen er draget på turné, mens de vikarierer som formandsduo for sygemeldte Jakob Ellemann-Jensen, mener Lose er helt naturligt.

- Sandheden er jo - og det er den måde, som vi i fællesskab prøver at holde tøjlerne i dagligdagen - at vi kan ikke rende rundt og sige, at så kan vi ikke gøre det her, fordi vi skal vente på formanden.

- Vi bliver nødt til rent faktisk også at tage det ansvar, vi er blevet givet, mens Jakob er væk og forsøge at løse de opgaver, der skal løses, siger Stephanie Lose.

Før mødet fortalte hun, at Jakob Ellemann-Jensen har det "meget, meget bedre" uden at kunne sætte dato på, hvornår han er tilbage.

Men Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose har ikke "fast kontakt" med ham, fortæller næstformanden.

/ritzau/