Lov sikrer en voksen til tre vuggestuebørn

* S-regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet blev i december sidste år enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner. Ordningen skal være fuldt indfaset i 2025.

* Partierne mangler dog fortsat at blive enige om, hvordan loven skal skrues sammen. De var i gang med forhandlingerne, da coronakrisen ramte.

* Målet er, at minimumsnormeringer fuldt indfaset skal sikre, at der maksimalt er tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver.

* Det er endnu ikke besluttet, om normeringerne skal opgøres på kommunalt niveau eller helt ned på institutionsniveau.

* Partierne satte 500 millioner kroner af på finansloven i 2020. Herefter henholdsvis 600 millioner, 800 millioner, 1,2 milliarder, 1,4 milliarder og 1,6 milliarder kroner i de efterfølgende år til og med 2025.

/ritzau/