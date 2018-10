Nyt lovforslag på vej: Kultur skal ikke være formildende omstændighed i straffesager

Regeringen bebudede i går et lovforslag, som skal sikre, at kulturel baggrund ikke bliver en formildende omstændigheder i straffesager. Kultur må ikke være en undskyldning, siger regeringsordfører. Juraprofessor mener, at forslaget er ”skudt ved siden af”

En opsigtsvækkende sag om vold mod to børn med vietnamesiske rødder fører nu til en principiel debat om kultur og kriminalitet, som inden længe vil blive rejst i Folketinget.

I forbindelse med Folketingets åbning i går bebudede regeringen således, at den vil fremsætte et lovforslag om, at ”en gerningsmands kulturelle baggrund ikke må tillægges betydning i forbindelse med straffastsættelsen i en straffesag”.

Det foreslås derfor konkret, at ”vold mod børn som led i opdragelsen, der kan siges at være kulturelt betinget, ikke må anses som en formildende omstændighed ved straffens fastsættelse.”

Lovforslaget er ifølge De Konservatives retsordfører Naser Khader et opgør med parallelsamfund.

”Man har erkendt, at fysiske irettesættelser sker oftere blandt indvandere og flygtninge end blandt etniske danskere. Men kultur må ikke være en undskyldning for at udøve vold mod børn,” siger Naser Khader.

For et halvt år siden kom sagen om vold mod to drenge med rødder i Vietnam i offentlighedens søgelys. Drengenes forældre blev i Retten i Næstved idømthenholdsvis to og tre måneders betinget fængsel for vold mod parrets to drenge. Det særligt bemærkelsesværdige var dog ikke dommen, men det faktum, at retten havde lagt vægt på, at volden var ”kulturelt betinget”, og at der var lagt vægt på det forhold ved fastsættelsen af straf.

Men det er problematisk, at lovforslaget tager afsæt i sagen fra Næstved, mener Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet.

Han mener, atdommen fra Retten i Næstved fejlagtigt blev opfattet som udtryk for, at retten betragtede de tiltaltes kulturelle baggrund som en formildende omstændighed. Retten nævnte ganske vist, at den ulovlige revselse var kulturelt betinget.

”Men det er ikke udtryk for, at retten har tillagt dette betydning som en undskyldende eller formildende omstændighed eller som begrundelse for at gøre straffene betinget,” siger Jørn Vestergaard og henviser i stedet til, at opmærksomheden om de kulturelle forhold bidrog til at forklare baggrunden og forløbet.

”Her var det afgørende, at forholdene ophørte, efter at forældrene var blevet retledt af kommunen,” siger Jørn Vestergaard og fortsætter:

”Det var alt i alt tale om en positiv integrationsindsats, og dommen er på ingen måde udtryk for anerkendelse af nogen form for parallelsamfund,” siger han og giver denne vurdering af forslaget:

”Det forekommer mig at være helt overflødigt og skudt ved siden af.”

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, er imidlertid meget positiv over for forslaget. Han har tidligere rejst spørgsmål til justitsministeren på baggrund af sagen fra Næstved.

”Derfor synes vi, at forslaget er utrolig positivt. Det siger sig selv, at man ikke skal have en strafrabat på grund af ens kulturelle baggrund,” siger Peter Kofod Poulsen.

Kulturelle forhold er dog allerede et af de hensyn, som retten skal strafudmåle ud fra i dag, siger Sten Schaumburg-Müller, juraprofessor ved Syddansk Universitet.

”Man ser i dag på individuelle forhold, når man eksempelvis skal vurdere, om straffen skal være betinget eller ubetinget, og det vil være lidt af et skifte, hvis kulturelle forhold, som eksempelvis baggrund, overhovedet ikke skal tillægges en betydning længere. Vi har jo alle en kultur,” siger Sten Schaumburg-Müller, som på den baggrund betegner lovforslaget som symbolsk.

Lovforslaget skal efter planen behandles i januar næste år.