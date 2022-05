Lovændring skal hjælpe ferierende ukrainske flygtninge

Hvis ukrainere var rejst ud af hjemlandet, da krigen i hjemlandet brød ud, kan det lige nu være en stopklods for at søge ophold i Danmark.

Det ønsker regeringen at ændre, og derfor foreslår den en ændring af ukrainerloven. Det siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S).

Udmeldingen kommer, efter at både Venstre og Radikale Venstre har kritiseret en specifik skæringsdato i ukrainerloven.

Som loven er skruet sammen, så giver den midlertidigt ophold i to år til ukrainere, som er flygtet til Danmark som følge af krigen.

Men det forudsætter, at de flygtende opholdt sig i Ukraine eller i Danmark, da krigen brød ud 24. februar i år.

Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, har til Fagbladet 3F blandt andet kaldt det urimeligt, at krigsflygtninge kan risikere at sendes ud af Danmark på grund af skæringsdatoen.

Det ønsker regeringen at undgå og derfor vil der nu blive foreslået en ændring i loven, siger Kaare Dybvad.

- Venstre og Radikale Venstre har en pointe.

- Personer, der tilfældigvis var på ferie, da krigen brød ud, bør ikke afskæres fra at søge ophold i Danmark efter ukrainerloven.

- Derfor er jeg indstillet på at rykke skæringsdatoen for, hvornår man skal være udrejst af Ukraine for at få opholdstilladelse i Danmark til den 1. februar – i stedet for den 24. februar, der er skæringsdatoen i dag, siger Dybvad.

Han tilføjer, at på den måde vil folk, der eksempelvis har været på en kort ferierejse, blive omfattet.

- Regeringen vil derfor foreslå en lovændring.

- Jeg håber naturligvis, at et bredt flertal i Folketinget vil bakke op om denne justering, siger Dybvad.

/ritzau/