Luftfartsbranche vil have økonomisk hjælp til rute-genstart

Søndag indledes der politiske forhandlinger om en hurtig genstart af luftfartsbranchen oven på corona-krisen.

Der er brug for en økonomisk håndsrækning for at få luftfartsbranchen i gang igen efter udbruddet af coronavirus.

Det siger Michael Svane, direktør for brancheforeningen Dansk Luftfart, der hører under Dansk Industri.

- Der er brug for en økonomisk støtte til at komme i gang med flyruterne igen, for vi har ikke passagergrundlag til at have dem i gang, siger han.

Det er en af to muligheder, som han ser for sig.

- Det andet er at lempe eller fritage branchen for nogle af de afgifter, som vi i dag betaler, lyder det fra Michael Svane.

Luftfartsbranchen er blevet hårdt ramt af udbruddet af coronavirus og de rejserestriktioner, som blev indført for at begrænse smitten.

Det har ført til parkerede fly og afskedigelser hos blandt andet SAS, der har varslet et farvel til omkring 5000 ansatte.

1700 af dem ventes at blive i Danmark, hvilket svarer til 40 procent af de danske medarbejdere.

Kommer der ikke en håndsrækning, kan det få store konsekvenser i form af flere afskedigelser i branchen, frygter Michael Svane.

- Vi vil også se et mindre aktivitetsniveau, og derfor vil vi også kunne frygte for Danmarks internationale tilgængelighed - altså, hvor mange markeder kan vi nå frem til set med erhvervslivets øjne, siger han.

Der indledes søndag politiske forhandlinger om en hurtig genstart af den hårdtprøvede branche.

Her vil regeringens støttepartier have hensyn til klimaet flettet ind, og det overrasker ikke Michael Svane.

Han fortæller, at man fra branchens side gerne ser, at økonomi, genstart og klima går "hånd i hånd":

- Men jeg er også nødt til at sige, at vi står i en historisk udfordrende økonomisk situation.

- Derfor appellerer jeg også til, at der er proportioner i de krav, man stiller til luftfarten her og nu. Men vi skal nok også bidrage til den grønne omstilling, siger han.

