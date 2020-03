Lufthavn: Lad være med at komme for at tage mod rejsende

Københavns Lufthavn opfordrer folk til ikke at komme for at tage mod familie og venner, der vender hjem.

Skulle nogen trods opfordringerne fra myndighederne om at holde afstand og undgå store forsamling gå med planer om at tage i lufthavnen for at tage mod hjemvendte rejsende, så lyder opfordringen nu fra Københavns Lufthavn: Lad være.

I bestræbelsen på at begrænse spredningen af coronavirus mest muligt ønsker lufthavnen, at så få mennesker som muligt færdes i terminalerne.

- Normalt er gensynsglæde noget af det dejligste ved en rejse. Men i denne tid må vi anmode om at udskyde glæden. Bliv hjemme og tag imod dine nærmeste der - kom ikke i lufthavnen, lyder det fra sikkerhedschef Johnnie Müller i en mail til Ritzau.

Lufthavnen oplyser, at der søndag har været cirka 6500 rejsende i lufthavnen. Mandag ventes antallet at være nede på 1300, mens det tirsdag ventes helt nede på 600.

Før de mange restriktioner mod større forsamlinger blev indført var antallet af daglige rejsende 81.000.

Opfordringen fra lufthavnen kommer, efter at Københavns Politi tidligere søndag oplyste, at lufthavnen var blevet givet et påbud om at begrænse antallet af personer, som samlede sig i store grupper.

Lørdag kunne TV2 fortælle, om at mange folk stimlede sammen for at få udleveret deres bagage ved lufthavnens bagagetransportbånd.

Et påbud er skridtet inden en sigtelse. Hvis en virksomhed ikke efterkommer et sådant kan politiet nemlig vælge at rejse sigtelse og fremsende et bødeforlæg.

Københavns Politi meldte søndag ud, at der i den kommende tid vil være politifolk bevæbnet med megafoner i lufthavnens bygninger, som kan råbe folk an, hvis de stimler for tæt sammen.

/ritzau/