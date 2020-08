Lukket natteliv fører til stort fald i misbrug med dankort

Dankortmisbruget er halveret i 2020. Tyve har normalt gjort sig i nattelivet, som har været lukket.

Der har været en halvering af misbruget med dankort i første halvdel af 2020, og det hænger blandt andet sammen med nedlukningen af nattelivet.

Samlet har korttyve sluppet afsted med 3,6 millioner kroner mod 8 millioner i samme periode sidste år. Det viser tal fra Nets.

- Misbruget har været faldende gennem en periode, og under corona har det fået et ekstra nyk nedad, siger Jeppe Juul-Andersen, direktør i Nets med ansvar for Dankort.

- Det skyldes blandt andet nedlukningen af nattelivet, hvor man under normale omstændigheder kan være uheldig at få afluret sin kode, når man har fået et par øl og måske er mindre opmærksom og står meget tæt, når man skal betale, siger han.

Ud over coronanedlukningen spiller det ifølge Nets også ind, at der er indført kontaktløse kort, så man ikke altid skal trykke en kode ved betaling. Det gør det sværere at aflure koden.

Jeppe Juul-Andersen nævner desuden et tæt samarbejde med politiet, hvor Nets kan advare, hvis der sker nogle mistænkelige hævninger ved kortautomater. Det har også hjulpet til, at der bliver stjålet færre penge fra kort.

Der har også været en halvering i misbruget af dankort på nettet.

Det skyldes ifølge Nets tiltaget med, at man ved køb på over 450 kroner modtager en sms med en kode, som skal bruges til at bekræfte købet.

Det samlede misbrug - på tværs af fysiske kort og onlinehandel - ligger på 0,003 procent af det samlede forbrug, og Jeppe Juul-Andersen påpeger, at det kan blive svært at komme meget længere ned.

- Det er en meget lav andel, og vi vil arbejde hårdt for at holde det niveau.

- Men vi må samtidig sige, at de ekstraeffekter, vi har set under corona - herunder lukningen af nattelivet - nok vil betyde en lille stigning fra et ekstremt lavt niveau, siger Jeppe Juul-Andersen.

/ritzau/