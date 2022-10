Lukning af dele af kraftværker udskydes for at sikre elforsyning

Lukningen af dele af tre danske kraftværker bliver udskudt midlertidigt.

Det sker for "at sikre den danske elforsyning de næste to vintre".

Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen til TV 2. Det samme fremgår af en pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

To af kraftværkerne er placeret i Jylland, mens det tredje har adresse på Sjælland.

Udskydelsen drejer sig om Kyndbyværkets blok 21, Studstrupværkets blok 4 og Esbjergværkets blok 3.

Blokkene på Studstrupværket og Kyndbyværket er i allerede taget ud af drift. Det blev de i henholdsvis i april i år og i 2020. Driften af dem bliver dermed genoptaget. To af værkerne kan anvende kul, mens det tredje bruger letolie.

Esbjergværkets blok 3 er i drift og skulle efter planen lukkes i april 2023. Det udskydes altså nu.

Lukningerne udskydes midlertidigt til 30. juni 2024, oplyser ministeriet.

De Radikale, SF, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti bakker ifølge TV 2 op om beslutningen.

Ministeriet skriver, at der kan være en risiko for, at der "ikke er nok elproduktion til at imødekomme efterspørgslen" de kommende to vintre. Udfordringerne ventes at være størst i vinteren 2023/2024.

- Energistyrelsen har vurderet, at følgende tre værker midlertidigt vil kunne bidrage til elforsyningssikkerhedssituationen – særligt i vinteren 2023/2024, lyder det.

Kraftværkerne vil ikke køre, når der er billigere alternativer fra for eksempel sol og vind.

Ministeriet noterer, at der er risiko for, at de udskudte lukninger kan medføre "betydelig CO2-udledning".

Men fordi der er tale om midlertidige tiltag, vil det ikke påvirke 2025-målet.

Det er et mål, som Folketinget har sat, om at mindske udledningerne af CO2 med 50-54 procent i 2025.

Over for TV 2 afviser Dan Jørgensen, at der skulle være et modsætningsforhold mellem at holde kraftværksblokkene åbne i længere tid og så de danske klimamål.

Han mener ikke, at de to vintre bliver et "timeout".

- Vi udbygger massivt vores vedvarende energi og er godt i gang med at udskifte gasfyr med fjernvarme.

- Og jeg tror også, at opbakningen til den grønne omstilling vil forsvinde ret hurtigt, hvis folk ikke havde strøm i kontakten, siger Dan Jørgensen til TV 2.

De tre kraftværker er Ørsteds. Herfra lyder det, at virksomheden venter "en række tekniske og bemandingsmæssige udfordringer, som skal løses".

Der skal foretages vedligehold på anlæggene og skaffes specialiseret bemanding. Det er et arbejde, som Ørsted nu går i gang med, udtaler administrerende direktør Mads Nipper i en pressemeddelelse.

På grund af energikrisen vil Ørsted bidrage til at sikre forsyningen, selv om det fortsat er "vores holdning, at vi som samfund skal udfase brugen af gas, olie og kul hurtigst muligt", lyder det.

/ritzau/