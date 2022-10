Lukning af kraftværker udskydes for at sikre elforsyning

Lukningen af dele af tre danske kraftværker bliver udskudt midlertidigt.

Det sker for "at sikre den danske elforsyning de næste to vintre".

Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen til TV 2.

To af kraftværkerne er placeret i Jylland, mens det tredje har adresse på Sjælland.

Regeringens støttepartier - De Radikale, Enhedslisten og SF - samt Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Alternativet bakker ifølge TV 2 op om beslutningen.

/ritzau/