Lun og regnfuld efterårsweekend venter

Enkelte solstrejf vil der være i den kommende weekend, der dog overordnet bliver præget af regn og blæst.

Efteråret er ved at have fået fat, og den kommende weekend bliver en både regnfuld og blæsende affære.

Det fortæller Klaus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved DMI, tidligt fredag morgen.

Trods mulighed for sol rundtomkring og lune temperaturer bliver weekenden vejrmæssigt næppe særlig mindeværdig, mener meteorologen.

- Det bliver nok en weekend i den kedeligere ende, siger Klaus Larsen.

Fredag morgen ligger der et bånd med skyer og regnvejr over landet.

Skyerne risikerer at blive hængende længst tid i Nordjylland, men langsomt klarer det dog op vestfra.

Temperaturerne bliver op mellem 17 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk.

Dermed kan der flere steder vente en relativt pæn fredag eftermiddag, når først det er klaret op, lyder det fra meteorologen.

Men regnbygerne står i kø for at komme ind over landet, og natten til lørdag rammer endnu et skyområde Danmark.

Lørdag følger opskriften fra fredag med både sol, regn og byger. I løbet af dagen bliver det mere skyet med regn vestfra.

Igen bliver det mellem 17 og 18 grader, og vinder bliver op til frisk.

Søndag står til at blive den mest regnfulde af dagene med en forventning om 13 millimeter regn på landsplan.

Temperaturerne tager et dyk til mellem 15 og 16 grader, vinden tager til, og den kan blive hård ved kysterne.

Når næste uge går i gang, venter en kortvarig opklaring mandag, lover den vagthavende meteorolog.

/ritzau/