Lund og Lose møder baglandet: Ikke et krisemøde

Torsdag aften har Venstres næstformand Stephanie Lose og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen taget hul på en række møder med Venstres bagland.

Første stop er Sorø, og forud for mødet lyder det fra de to, at der ikke er tale om et krisemøde trods den vigende opbakning til Venstre i meningsmålingerne.

- Stemningen er da meget god. Jeg tror nærmere, at man skal se det som forsinket møde. Sandheden er jo, at hvis ikke Jakob havde været syg, så havde det her møde jo fundet sted i januar og februar, siger Stephanie Lose.

- Det blev så ikke sådan. Og nu er det så Troels og mig, der har tøjlerne nu, og derfor tager vi så rundt, siger hun.

De to Venstre-politikere skal i løbet af en måneds tid rundt i Danmark for at holde åbne møder for både medlemmer og andre, der er nysgerrige på Venstres beslutning om at gå i regering med Socialdemokratiet.

/ritzau/