Lund Poulsen har sendt forsvarschef hjem af flere årsager

Det er ikke kun en enkelt sag, men en samlet vurdering, som har ført til hjemsendelsen af forsvarschef Flemming Lentfer.

Det siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), dagen efter at han hjemsendte Lentfer.

- Det er ud fra en samlet vurdering, at vi skal have en ny forsvarschef, siger ministeren, som dog ikke uddyber nærmere.

Onsdag aften sagde Lund Poulsen på et pressemøde, at han ikke længere har tillid til Lentfer. Også uden at blive konkret.

Hjemsendelsen finder sted efter sagen om fregatten "Iver Huitfeldt". Den såkaldte fregatsag kom til offentlighedens kendskab tirsdag, da forsvarsmediet Olfi kunne fortælle, at "Iver Huitfeldt" oplevede systemsvigt og defekt ammunition under et droneangreb 9. marts i Det Røde Hav.

Efter hjemsendelsen af Lentfer indledes der ifølge Forsvarsministeriet en personalesag mod Lentfer. Den kan i sidste ende føre til en egentlig fyring.

Generalmajor Michael Hyldgaard er udpeget som fungerende forsvarschef.

Tirsdag krævede Lund Poulsen en hurtig redegørelse om fregatsagen. Den fik han onsdag morgen fra Forsvarskommandoen.

I den første redegørelse, der onsdag eftermiddag blev lækket til TV 2, fremgik det, at ministeriet var blevet informeret om tekniske fejl på fregatten, selv om Lund Poulsen har nægtet kendskab til det.

Men senere onsdag modtog ministeren så en ny redegørelse med ændringer. Ifølge Lund Poulsen i hvert fald. Detaljerne kendes ikke. Ministeren afventer nu en endelig redegørelse. Den kommer efter planen i næste uge.

Onsdag meddelte Lund Poulsen desuden, at sagen om våbenindkøb fra den israelsk våbenproducent Elbit blandt andet bliver dyrere end forventet, fordi der ikke er givet korrekte oplysninger.

Ifølge ministeren er der tale om en "en meget stor budgetoverskridelse". Potentielt på over en milliard kroner.

Lund Poulsen oplyste desuden, at Elbit-systemet først kan tages i brug med udgangen af 2026. Det er et år senere end forventet.

