Læger: Lungepatienter tages som gidsler

215.000 kol- og astmapatienter kan komme i klemme, når Lægemiddelstyrelsen den 19. november ændrer tilskuddet til lungemedicin. Omlægningen vil skabe kaos, frygter lungelæger, der kritiserer både processen, det manglende hensyn til patienterne og selve tidspunktet for den store ændring

Når fru Hansen henter sin lungemedicin på apoteket efter den 19. november, risikerer hun, at den koster 700 kroner mod de sædvanlige 100 kroner.

Medmindre hun selv har husket at tage sagen op med sin læge, som skal vurdere, om hun fortsat kan få medicinen og tilskuddet.

Den dag ændrer Lægemiddelstyrelsen nemlig tilskudsreglerne for medicin til kol- og astmapatienter. Primært fordi der efter styrelsens erfaring udskrives for meget binyrebarkhormon til patienter med kol (kronisk obstruktiv lungesygdom).

Astma- og kolpatienter er en af landets største patientgrupper. Omkring 215.000 vil blive berørt af de nye regler, men reelt tæller gruppen over en halv million mennesker, vurderer Lungeforeningen. Det er den største omlægning af tilskud siden 2005, hvor man begyndte de ”regelmæssige reguleringer”.

Mens der kan være ”god mening” i at spare penge og få nedbragt steroide-forbruget hos dem, der ikke har behovet, møder ændringerne alligevel kritik fra landets lungespecialister, som ser omlægningen som en både lægefaglig og administrativ hovsaløsning.

Blandt andre Danske Lungelægers Organisation har protesteret kraftigt til både Lægemiddelstyrelsen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) over flere forhold i implementeringen af de nye regler.

For det første skal hundredtusinder af patienter på stort set samme tid have deres læge til at vurdere, om de fortsat er omfattet af tilskudsklausulen. Det elektroniske system, hvor lægerne fremover skal sætte kryds i feltet med ja til fortsat tilskud på de nye recepter, fungerer nemlig først fra selve datoen den 19. november, så det nytter ikke at ringe til lægen inden da.

For det andet skal patienterne selv være opmærksomme på de nye tilskudsregler. Er man ikke det, kan det blive en dyr fornøjelse at hente sin sædvanlige medicin efter den 19. november.

For det tredje, mener lungelægerne, er det lægefagligt en dårlig idé at røre ved lungepatienters medicin om efteråret, hvor influenza og forkølelser florerer. Nogle patienter vil i tilgift blive sat på andre lægemidler end dem, de er vant til på et tidspunkt, hvor de ikke er stabile.

Lungespecialist og ansvarshavende overlæge på Sygehus Lillebælt i Vejle Steffen Kristensen, er en af dem, der finder det ”utrolig uheldigt”, at man ikke kan påtegne tilskudsændringen på recepten, når man alligevel har patienten i konsultation eller i telefonen. Men feltet dukker som sagt først op i ordineringssystemet den 19. november.

”Det gør jo, at vi forventer telefonstorm i tiden lige efter hos både de praktiserende læger, hos lungeklinikkerne og på sygehusene. Det her kommer jo til at berøre rigtig, rigtig mange mennesker, og jeg synes, man tager kol- og astmapatienter som gidsler,” siger Steffen Kristensen, der også udtaler sig på vegne af Lungeforeningen, hvor han sidder i bestyrelsen.

Også lægefagligt er tidspunktet problematisk, mener han. Både fordi omlægningen sker midt i højsæsonen for forkølelser og influenza – tilstande, der forværrer lungesyges symptomer. Og fordi man på grund af årstiden risikerer at få forkerte udslag, når man lægger behandlingen om.

”November er et ualmindelig dårligt tidspunkt at lave om på medicin til lungepatienter. Man har valgt lige præcis det tidspunkt på året, hvor især kol-patienter ikke har det særlig godt. Og i de tilfælde, hvor lægen ændrer i præparaterne, og patienten i december kommer tilbage og siger, at han synes, han har det værre, er det svært at vurdere, om det er, fordi det er vinter, eller fordi patienten ikke er optimalt dækket,” siger overlægen.