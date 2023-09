Luthersk Mission undskylder for overgreb på børnehjem

Ledelsen i den kristne organisation, Luthersk Mission, undskylder over for dem, som har været udsat for seksuelle overgreb på børnehjemmet Solgården i den vestjyske by Tarm fra 1949 til 1976.

Det fremgår af Luthers Missions hjemmeside fredag.

Undskyldningen kommer forud for udgivelsen af Peter Øvigs bog "Den, der ikke tier". I bogen beskriver forfatteren, hvordan den nu afdøde forstander forgreb sig på op mod 100 børn, skriver JydskeVestkysten.

Birger Reuss Schmidt, som er vicegeneralsekretær hos Luthersk Mission, udtaler på hjemmesiden, at han håber, at bogen vil give ofrene, som hidtil har været tavse, anledning til at sætte ord på deres oplevelser.

- Selv om de ansvarlige ikke lever længere, ønsker vi at give ofrene en undskyldning. Vi kan ikke ændre fortiden, men vi kan lytte til ofrene, tage dem alvorligt og forhåbentlig vise dem, at de ikke skal bære på ansvaret.

Luthersk Mission opfordrer både ofre og vidner til overgreb på børnehjemmet til at henvende sig til organisationen.

