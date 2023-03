Lydfil fra Stephensen-sag skal undersøges inden mulig retssag

Tidligere teaterdirektør for Aveny-T og nuværende folketingsmedlem Jon Stephensen (M) og hans advokat, Bjarke Vejby, vil have undersøgt den lydfil, som er central i anklagerne om en forfalsket underskrift.

Det skriver Børsen.

Formanden for Aveny-T's bestyrelse, Henning Dyremose, har udtalt, at Jon Stephensens fyring fra teateret blandt andet skyldtes, at han havde forfalsket et bestyrelsesmedlems underskrift.

Det nægter Jon Stephensen. Han har derfor anlagt en injuriesag mod Henning Dyremose.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er i den forbindelse, at Jon Stephensen og hans advokat har krævet et såkaldt syn og skøn, hvor en ekspert skal besvare spørgsmål om lydfilen til brug i retssagen.

På lydfilen kan man ifølge en whistleblower, som var øjenvidne og har optaget lydfilen, angiveligt høre Jon Stephensen forfalske bestyrelsesmedlem Jakob Høyers underskrift.

Hidtil har der kun været en kort lydfil på 14 sekunder fremme, men Børsen har mandag bragt den fulde lydfil, der er mere end tre minutter lang.

Whistlebloweren har ikke ønsket at stå frem med sit navn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vedkommende har dog indvilget i at vidne under strafansvar, hvis sagen om underskriften ender i retten.

Jon Stephensens advokat, Bjarke Vejby, skrev torsdag i en mail til Børsen om den fulde lydfil:

- Det materiale, der er forelagt ham af Børsen i dag, understreger efter Jons opfattelse, at det ikke er ham, der har skrevet under på referatet.

/ritzau/