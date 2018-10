Ellemann og Lykketoft: De illiberale tager fejl

De to tidligere udenrigsministre Uffe Ellemann-Jensen (V) og Mogens Lykketoft (S) ser de nationalkonservative kræfters angreb på institutioner som EU og Nato som den største trussel ved tidens politiske opbrud

”Verden er blevet et bedre sted for langt de fleste mennesker.”

Sådan lød det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i åbningsredegørelsen til Folketinget for godt en uge siden, men han understregede samtidig, at vi står midt i en opbrudstid med store udfordringer.

Spørgsmålet om, hvordan det paradoks hænger sammen, ligger lige for at sende videre til to af landets skarpeste analytikere af dansk og international politik, de tidligere udenrigsministre Uffe Ellemann-Jensen (V) og Mogens Lykketoft (S).

”Mange europæere og amerikanere har en følelse af, at de ikke vil være i stand til at give deres børn lige så mange muligheder, som de selv har haft. Der er frygten for teknologien. Frygten for folkevandringerne. Alle de ting spiller en rolle for det politiske opbrud,” siger Mogens Lykketoft.

Han udfolder synpunktet om, at vælgerne ikke synes, at de eksisterende politiske eliter, hverken dem til højre eller venstre, har svaret på frygten. Og deres svar på finanskrisen var forkerte. Når storkapitalen havde fået antallet af job beskåret, svarede de politiske eliter ved at skære ned på dagpengene.

Mogens Lykketoft har budt indenfor i sit hjem ved Dyrehaven nord for København til et fælles interview med Uffe Ellemann-Jensen. Her midt i efteråret udspiller sig de drabeligste kampe mellem råbukkene i skoven uden for vinduerne, og det får straks jagt- og fiskeriglade Uffe Ellemann-Jensen til at tage sin mobiltelefon frem med nogle optagelser af netop sådan et opgør for nylig. Måske er det også et billede på nogle af de kræfter, der indimellem styrer i politik.

De to tidligere politiske ledere har i årevis optrådt sammen både i tv-shows og ved foredrag om udenrigspolitik. Om kort tid udgiver de bogen ”Du store verden”, som er blevet til i en samtale med Mogens Lykketofts hustru, Mette Holm, blandt andet journalist og ekspert i kinesiske forhold.

Uffe Ellemann-Jensen lytter til sin kollegas svar om det paradoksale politiske opbrud, inden han bedyrer, at han i denne sag vil have lov til at optræde i rollen som sur, gammel Jeronimus.

”Det er jo en kendsgerning, at verden ér blevet bedre,” siger han med henvisning til den afdøde svensker statistiker Hans Rosling. Han talte jævnligt om og udgav bøger om, hvor meget bedre verden er blevet, og hvor meget børnedødeligheden og fattigdommen er mindsket.

”Samtidig er det en kendsgerning, at der er utilfredshed og opbrud. Hvorfor? Muligvis fordi meget vil have mere. Du oplever et paradoks. På et eller andet tidspunkt bliver fremskridtene betragtet som så sædvanlige, at man glemmer, hvad der har skabt dem, og hvad der skal til for at bevare udviklingen.”

Dermed har han slået det tema an, som er de to tidligere ærkemodstandere i dag er rørende enige om.

”Den helt store risiko er, at så mange deltager i angrebene på de institutioner, som er skabt for at prøve at sikre stabilitet og sikre de værdier, vi i vores del af verden sætter stor pris på. Demokrati, menneskerettigheder og så videre.”

Hvad er det for institutioner?

”Det er EU, Nato, FN, Verdenshandelsorganisationen og en masse internationale traktater. De organisationer er under angreb, udefra selvfølgelig. Af Ruslands præsident Vladimir Putin først og fremmest, men også af den kinesiske Xi Jinping, som ønsker en helt anden styreform.”

Uffe Ellemann-Jensen fortsætter med at nævne ”det slæng af antidemokrater”, der er fulgt i hælene på de to, Ungarns regeringsleder Viktor Orban, Tyrkiets præsident Erdogan, den polske politiker Jarosaw Kaczyski, ja ”hele flokken af nationalkonservative.”

”Og de angriber demokratiet, mediernes uafhængighed, civilsamfundet og domstolene”, bryder Mogens Lykketoft ind.

”Vi bliver nødt til også at nævne USA’s præsident Donald Trump. Han har direkte gjort angrebet på institutionerne til en del af den politik, han hævder at stå for.”

Er det ikke, fordi de institutioner ikke har gjort det, som folk forventede, at de gjorde? I dele af USA er der en dyb mistillid til Washington som ”institution”. I Europa var der pludselig en million migranter og flygtninge, og EU kunne ikke gøre noget ved det. Har folk ikke en grund til at sige, at de institutioner ikke har gjort, hvad man kunne forvente af dem?

”Det synes jeg ikke. Hvis du sætter dig op i helikopteren og spørger ’Er det lykkedes for institutionerne?’, ja, så er det ikke lykkedes 100 procent, men det er lykkedes fantastisk godt. EU har sikret fred og stabilitet i Europa. EU har sikret, at de nye demokratier i Østeuropa har kunnet komme tæt på vores velstand. Har sikret en enestående fremgang i velstand. Nato har sikret fred og stabilitet. Verdenshandelsorganisationen har gennem frihandel virkelig givet noget. Oprigtig talt giver jeg ikke meget for dem, der angriber disse institutioner og lader, som om at alt er forkert. Meget af den daglige kritik af EU bunder jo i mangel på viden,” siger Uffe Ellemann-Jensen.