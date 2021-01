Lyntest fandt 491 smittede søndag

Over 25.000 fik taget en lyntest for coronavirus på årets tredje dag. Under to procent var smittede.

Der blev søndag foretaget 25.826 lyntest, og heraf var 491 positive.

Det viser tal fra Falck, SOS, Carelink og Copenhagen Medical, som er de fire private udbydere, der udfører de hurtige test på vegne af staten.

Under to procent af de, der fik foretaget en lyntest, fik at vide, at de var smittet med coronavirus. Helt præcist ligger positivprocenten på 1,90.

Det hører til blandt de laveste positivprocenter, siden udbyderne i midten af december begyndte at teste på statens regning.

Hen over jule- og nytårsperioden har testaktiviteten dog været meget varierende, og derfor er det svært at sammenligne tallene hen over perioden.

/ritzau/