Lyntest finder laveste andel coronasmittede i februar

Torsdag blev der registeret 49 tilfælde med coronasmitte i de 17.945 lyntest, som de private udbydere Carelink og SOS International står bag.

Det viser tal fra de to selskaber.

De 49 tilfælde ud af 17.945 test svarer til, at 0,27 procent af testene har vist et positivt svar. Forstået på den måde at vedkommende har været coronasmittet.

Det er den laveste andel af positive test indtil videre i februar, hvor de to selskaber har været ene om at foretage lyntest på vegne af staten.

Frem til månedsskiftet var selskaberne Falck og Copenhagen Medical også med til at teste borgere for coronavirus ved hjælp af lyntest.

/ritzau/