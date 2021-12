Lyntest i hovedstaden kører igen efter datanedbrud

De tekniske problemer, der siden torsdag middag har forhindret Copenhagen Medical i at udføre lyntest i Region Hovedstaden, er torsdag eftermiddag blevet løst.

Det oplyser presseansvarlig Trine Baadsgaard.

- Vi havde et nedbrud. Det gjorde, at vi ikke var i drift i cirka to en halv time, siger Trine Baadsgaard.

- Vi er mindst lige så ulykkelige over det, som de borgere der stod i kø, siger hun.

Fejlen opstod, ifølge Trine Baadsgaard, ikke hos Copenhagen Medical, men i nogle eksterne datacentre.

Selv om systemerne nu er oppe igen, kan der ifølge den presseansvarlige være forsinkelser i udsendelsen af testsvar.

- Men folk skal nok få deres svar, siger Trine Baadsgaard.

De tekniske problemer ramte samtlige Copenhagen Medicals kviktestcentre og vaccinecentre, som ligger i Region Hovedstaden.

Det var desuden ikke kun Copenhagen Medical, der torsdag havde udfordringer med teknikken.

Lidt over middag fik også virksomheden Carelink problemer. Carelink udfører lyntest i Region Syddanmark.

Carelink kunne dog godt lynteste, selv om det kørte lidt langsommere.

