Lyntestcentre lukker: Tusindvis af podere har sidste arbejdsdag

Lyntestcentre har været at finde over det meste af landet i løbet af epidemien. Men fra søndag er det slut.

Herefter kan man ikke længere få en hurtigtest på det offentliges regning, og derfor lukker de fleste centre. Det betyder, at tusindvis af podere over hele landet får plads i kalenderen til at tage andet arbejde.

En af udbyderne af lyntest er Copenhagen Medical. Virksomheden har haft 7500 ansatte tilknyttet testcentrene, fortæller pressechef Trine Baadsgaard.

- Det har været en meget blandet skare, men her til sidst har vi primært haft unge studerende tilknyttet, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Copenhagen Medical vil nu hjælpe sine podere videre til stillinger i andre virksomheder ved at lave en jobmesse og en online jobportal. Desuden har firmaet poderne i baghånden, hvis testcentrene skulle åbne igen.

- Vi har skrevet ud til alle vores kolleger, om vi må beholde deres kontaktoplysninger i tilfælde af, at vi skulle få brug for deres hjælp igen. Og alle har svaret tilbage, at det må vi gerne, siger Trine Baadsgaard.

Copenhagen Medical har den seneste tid haft 25-30 lyntestcentre i hovedstadsområdet, Nordsjælland og på Bornholm. Da der var mest travlt under epidemien, var cirka 40 centre åbne.

Også Falck og Carelink har tilbudt lyntest på det offentliges regning.

Falck havde 5000 podere, da der var flest, men har de seneste måneder nedskaleret staben. Carelink har haft knap 2000 podere tilknyttet.

- Vores medarbejderstab har bestået af meget forskellige mennesker. Fra unge i begyndelsen af 20'erne til efterlønnere i 60'erne, siger Brian Rosenberg, der er adm. direktør i Carelink.

Carelinks testcentre har været at finde i Syd- og Sønderjylland og på Fyn, mens Falck har stået for lyntest i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland.

- Det har været en kæmpestor og meget meningsfuld opgave, som vi har været stolte af at få lov til at udføre, og som har givet os en masse erfaringer, siger Brian Rosenberg om driften af testcentre.

Også for Copenhagen Medical har det været en vigtig opgave at teste borgere for smitte med coronavirus.

- Vi er enormt stolte over den tillid, som er blevet vist os fra myndighedernes side, siger Trine Baadsgaard.

Samlet har lyntestindsatsen kostet staten over 7,5 milliarder kroner. Der er foretaget over 50 millioner af hurtigtest under epidemien.

Lyntest foregår ved en podning med en vatpind i næsen og giver svar efter 30-60 minutter. Det er langt hurtigere end PCR-testen, hvor der kan gå op til et døgn. Til gengæld er lyntesten mindre præcis.

Det er fortsat muligt at få en PCR-test på det offentliges regning. Man kan også købe hjemmetest, ligesom det enkelte steder vil være muligt at få foretaget en hurtigtest mod betaling.

/ritzau/