Lyntestcentrene lukker og slukker senest søndag

Søndag lukker de sidste lyntestcentre.

Det sker blandt andet, fordi behovet for en hurtigtest for corona er blevet mindre og mindre, efter at restriktioner og coronapas er forsvundet, siger Lisbet Zilmer-Johns, direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

- Vi har selvtest købt ind i det offentlige, og det er også ret nemt at købe selvtest selv.

- Det er bredt anvendt i samfundet, så vi har ikke samme behov for at kunne gå hen og få en hurtigtest.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samlet har indsatsen med hurtigtest kostet over 7,5 milliarder kroner. Der er foretaget over 50 millioner af slagsen.

Det er ikke ligetil, hvis der skal åbnes lyntestcentre igen. Kontrakterne løber nemlig ud, siger Lisbet Zilmer-Johns.

- I efteråret lukkede vi jo også ned. Dengang havde vi en beredskabsaftale med de private leverandører, så hvis der skete en brat stigning, kunne vi retablere leverandørernes teststeder.

- Det blev der brug for efter ikke så mange uger. Denne gang lader vi kontrakterne udløbe, siger hun.

Med lyntest, der foregår ved en podning med en vatpind i næsen, kommer der svar efter 30 til 60 minutter. Det er langt hurtigere end PCR-testen, hvor der typisk går op til et døgn, men den er til gengæld mindre følsom.

Lyntesten har blandt andet været brugt til at give et gyldigt coronapas, som ikke længere er et krav for eksempelvis at gå på restaurant.

Til gengæld kan det blive nødvendigt med en negativ test, hvis man skal rejse. Fremover skal det ske ved PCR-test, eller også kan man betale sig til en lyntest hos en privat udbyder.

Selv om indsatsen har været omkostningstung, har den været "forudsætningen" for at kunne opretholde en fornuftig epidemikontrol.

Det mener Christian Wejse, lektor og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Han mener desuden, de mange hurtige test har givet Danmark en fordel sammenlignet med andre lande, der ikke har haft så stort et setup.

- Det er klart, at det har haft en høj økonomisk pris. Men det har også gjort det nemmere at håndtere en meget smitsom og for nogle farlig sygdom udbredt i samfundet, at vi har haft en ret god kortlægning, siger han.

Myndighederne har også besluttet at nedskalere testkapaciteten for PCR-test. Den er gået fra 200.000 til nu 140.000 daglige test.

/ritzau/