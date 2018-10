Lysforurening breder sig, men ved Brorfelde er mørket fredet

Vores hverdag oplyses stadig mere af kunstigt lys, og total mørke er blevet en sjælden oplevelse. Men på Midtsjælland ved Brorfelde Observatorium er mørket fredet. I mørket åbner sig muligheden for en eksistentiel erkendelse af menneskets placering i universet, siger astrofysiker

Her er helt mørkt. Han trykker på knappen, og taget begynder at bevæge sig. Det knager og brager, mens kuplen over os roterer. Bevægelsen stopper, og stjernekikkerten peger nu på porten i kuplen. Den skyder fra og åbner til synet af den uspolerede nattehimmel.

”Velkommen i mørket,” gjalder Thomas Johansen og slår ud med armene.

Sådan foretrækker han at indlede sine oplæg ved Brorfelde Observatorium, hvor han er naturvejleder og historiefortæller. Indsvøbt i mørke ved folk ikke, hvad der skal ske. Sanserne skærpes, og opmærksomheden står på tæer. Og lyset fra stjernerne kan nå os.

Da vi natten til søndag overgik til vintertid, var det en fejringsdag på Brorfelde Observatorium. Man fejrer, at mørket kommer, og med det et bedre udsyn til universet. Observatoriet er fredet indefra og udefra, og som det eneste sted i Danmark er også nattemørket fredet.

”Når man skal observere galakser og stjernetåger, skal der være så mørkt som muligt, fordi det er meget lyssvage fænomener. Jo mørkere, desto mere kan man se med det blotte øje, og desto mere lys kan det store teleskop opfange fra stjernerne, planeterne og galakserne. Så jo mere lysforurening, desto mindre kan man se,” forklarer Michael Lindholm Nielsen, der er astrofysiker ved observatoriet.

Fredningen betyder, at der ikke må opsættes nye lyskilder på de godt 40 hektar land, der ligger omkring observatoriet lidt uden for Holbæk. Det skal sikre, at området fortsat er egnet til stjerneobservationer.

I dag er Brorfelde Observatorium et oplevelsescenter, men fra 1953 til 1996 var det Danmarks fremmeste udkigspost til resten af universet. Her arbejdede man blandt andet med at bestemme lys-klare stjerners kemiske bestanddele og at fastslå stjernernes præcise positioner. Den dag i dag huser den ene af kuplerne stadig den originale stjernekikkert, bygget på observatoriet i 1965. Og det er stadig den største i Danmark.

”Her er stjernebilledet Svanen, og derovre ser man Andromedagalaksen, som er den fjerneste galakse, vi kan se med det blotte øje. Den er 2,3 millioner lysår væk,” fortæller Thomas Johansen og peger op i himlen med en grøn laser, der kan lyse fire kilometer væk, så han kan tydeligt udpege de stjerner og himmelfænomener, han taler om.

”Det er som at kilde stjernerne under tæerne,” siger han.

Når mørket i vintertiden omslutter Danmark, er der bedre muligheder for at se stjernerne end i sommernætterne, hvor de allerøverste skyer kan reflektere sollys ned gennem atmosfæren, så himlen ikke bliver helt mørk.