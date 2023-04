M-ordfører: Jon Stephensens sager skygger for Moderaternes politik

Flere sager, der i den seneste tid har involveret folketingsmedlem og tidligere teaterdirektør Jon Stephensen (M), skygger for den politik, som Moderaterne og regeringen gerne vil føre.

Det siger folketingsmedlem Mike Villa Fonseca (M), der også er indenrigs- og ældreordfører, til TV 2.

- Det er et bål, der bliver ved med at brænde, og det skaber en masse røg, som går ud over mig, fordi jeg er på Christiansborg for at lave politik.

- Det skygger for al den politik, vi laver. Både for Moderaterne og for regeringens, siger han til TV 2.

Udtalelsen kommer, efter at TV 2 søndag kunne beskrive, hvordan Jon Stephensen tidligere på året sendte en upassende og uønsket besked til en 19-årig partifælle.

Historien er en af en række sager, der i den senere tid er blevet bragt i medierne om Jon Stephensen.

Der har ellers været tavshed blandt Jon Stephensens folketingskolleger, efter at flere sager om deres partikollega kom frem tidligere på året.

Mandag er det da også størstedelen af dem, som ikke vil sige noget til TV 2. I stedet henviser de til partiets gruppeledelse.

Det vides endnu ikke, om historierne vil få konsekvenser for Jon Stephensen.

Mike Villa Fonseca bliver i artiklen hos TV 2 spurgt, hvordan man skal slukke et bål, der bliver ved med at brænde.

Til det siger han, at "det er svært", og "det må tiden vise".

Jon Stephensen blev valgt til Folketinget i november. Men historierne har hidtil været fra hans tid som teaterdirektør.

Det er dog ikke tilfældet i den aktuelle sag. Kvinden modtog beskederne i februar og er siden stået frem.

I den nye sag om Jon Stephensen skrev han blandt andet til den 19-årige partifælle, at hun "er smuk med den lækreste krop".

Mandag tager kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) afstand fra, at Jon Stephensen har sendt upassende beskeder. Men hvad det eventuelt skal have af konsekvenser, svarer ministeren ikke på.

Jon Stephensen er blevet indkaldt til et møde om sagen i denne uge. Han har indtil videre ikke haft nogen kommentarer til sagen.

