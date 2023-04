M-profil: Det var ikke nok kun at tage ordførerskaber fra Stephensen

Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, mener, at det er godt, at hendes partifælle Jon Stephensen "ryger på orlov", efter at han har sendt "klamme beskeder" til en 19-årig kvinde, som er medlem af partiet.

Det siger hun til journalister inden Moderaternes gruppemøde tirsdag formiddag.

- Det er en rigtig uheldig sag. Først og fremmest for den unge pige, som har modtaget de klamme beskeder. For det er det, siger Monika Rubin.

TV 2 kunne i weekenden fortælle, at det 63-årige folketingsmedlem Jon Stephensen fra Moderaterne i februar sendte en besked til en 19-årig kvinde fra ungdomspartiet.

Han skrev i sms'en, at hun var "smuk med den lækreste krop".

Politisk leder Lars Løkke Rasmussen meddelte mandag aften, at partiets ledelse i enighed med Jon Stephensen har besluttet, at han går på orlov frem til 3. oktober, når næste folketingsår starter.

- Jeg synes, at det er den rigtige beslutning, vi har taget, at sanktionere ham på den måde, siger Monika Rubin.

- Man kunne også have valgt bare at tage ordførerskaberne fra ham, men det synes jeg ikke, ville være nok. Sagen her lægger sig ovenpå andre historier, så det er en grund til at gøre mere.

Gruppeformand Henrik Frandsen lægger vægt på, at beslutningen om Jon Stephensens orlov er en gensidig aftale mellem partiledelsen og Stephensen selv.

Adspurgt om der med den aftale reelt er tale om, at partiet sanktionerer Jon Stephensen, svarer politisk ordfører Monika Rubin:

- Jeg har ikke været involveret i præcis, hvordan det har været udmøntet, men jeg synes, det er godt, at han ryger på orlov.

Rosa Eriksen, som er Moderaternes ligestillingsordfører, er glad for, at beskeden til den 19-årige pige får konsekvenser for Jon Stephensen.

Og mens partiets gruppeformand, Henrik Frandsen, ikke mener at kunne svare på, om der er tale om en metoo-sag, så er Rosa Eriksen ikke tilbageholdende med at kalde sagen netop det.

- Ja, det synes jeg, at det er. Når man sidder i en magtposition, skal man være meget bevidst om, hvem man indgår relationer med, og derfor synes jeg ja, det er en metoo-sag, siger hun.

Med metoo-bevægelsens indtog har kvinder verden over delt historier om seksuel chikane.

I første omgang slog metoo-bevægelsen ikke for alvor igennem i Danmark. Det var først, da tv-vært Sofie Linde i 2020 delte sin egen historie om seksuel chikane, at mange personer stod frem med deres egne historier.

Bevægelsen har fået konsekvenser for flere politikere. Blandt andet forlod den tidligere radikale leder Morten Østergaard sin post efter grænseoverskridende adfærd.

Det samme gjorde Københavns daværende overborgmester, Frank Jensen.

