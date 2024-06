M vil lade EU give statsstøtte for at konkurrere med USA og Kina

Europæiske virksomheders konkurrenceevne halter efter Kina og USA, og den udvikling har Moderaterne ti forslag til at stoppe.

Forslagene er tirsdag morgen blevet præsenteret i et udspil, som Moderaterne kalder en vækstpagt.

Partiet foreslår blandt andet at etablere en konkurrenceevnefond, der skal finansieres af EU-medlemslandene "med henblik på at tildele støtte det til europæiske erhvervsliv".

- Det er ikke et ønskescenarie, men støtte er en del af den samtale, som vi skal have. Statsstøtte skal indtænkes for EU som en samlet front, skriver partiet i udspillet.

Analysen fra Moderaterne er, at USA og Kina har et forspring, blandt andet fordi USA giver "grønne virksomheder massiv adgang til statsstøtte".

Derfor skal EU finde "en passende respons".

- Styrket europæisk vækst opnås ikke ved at konkurrere indbyrdes på statsstøtte. Det nytter ikke. Målet er, at EU samlet skal blive rigere, ikke de enkelte lande individuelt. Det er ikke afgørende om en fabrik, der producerer kritiske teknologier, bygges i Hamburg eller Kalundborg, men mere om den bygges i Europa eller USA, skriver Moderaterne.

Midlerne fra konkurrenceevnefonden skal dog kun tildeles i situationer, hvor lande uden for EU "bryder med de frie markedsvilkår ved at tilbyde statsstøtte", lyder det videre.

På et pressemøde ved Christiansborg uddyber formand og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) konsekvenserne ved, at Europa "stille og roligt taber terræn".

- Af hensyn til næste generation er vi nødt til at stramme bardunerne og gøre os stærkere - ikke mindst i forhold til Kina og USA.

- Derfor er vores hovedbudskab, at i stedet for at vi begynder at konkurrere 27 hovedstæder op imod hinanden med vores skatteborgerpenge, så er det langt vigtigere at få investeret noget i fællesskab, så vi sikrer, at vores virksomheder bliver i Europa, siger Lars Løkke.

Den melding møder opbakning fra erhvervsorganisation Dansk Industri.

- Vi skal for alt i verden undgå et statsstøttekapløb i EU, hvor det er de lande med de dybeste lommer, der kommer til at føre i den benhårde globale konkurrence, siger europapolitisk chef Rikke Wetendorff Nørgaard i en kommentar.

- Derfor er det klart at foretrække, at EU koordinerer i fællesskab, så det er de bedste projekter og virksomheder, der får et skub.

Hos Dansk Erhverv deles analysen af, at europæiske virksomheders konkurrenceevne er udfordret. Erhvervsorganisationens administrerende direktør, Brian Mikkelsen, ser derfor "mange gode tanker" i udspillet.

- Særligt er det vigtigt at få taget et opgør med mængden af regler og byrder i EU, siger han i en kommentar.

Moderaternes udspil indeholder blandt andet også et "opgør" med unødigt EU-bureaukrati. Her ønsker partiet, at EU skal have et mål om 25 procent reduktion af bureaukrati i 2030. Det skal give erhvervslivet færre byrder.

Og så skal der indføres et europæisk id-kort for arbejdstagere for at beskytte medarbejdere fra lande uden for Europa mod dårlige arbejdsforhold.

/ritzau/